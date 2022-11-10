Bu rakamı uzun süre sonra ilk kez duyacaksınız! Gram altını olanlar bozdurmasın! Bu rakamdan sonra uçuşa geçecek! Bugün çeyrek, yarım, tam ve 18, 22 ayar bilezik kaç TL?
Altın fiyatları yukarıya yönlü seyrine devam ediyor. Altın fiyatları son üç ay içerisinde en süratli rekor yükselişnii gösterdi. Altının ons fiyatı 1700 doları greçerek bugün 1709 dolardan prosedür görüyor. Gram altın 1.000 lira düzeyi üstünde satışa sunuluyor. Altın fiyatlarında adeta kıyamet koptu. Rakamları görenler gözlerine inanamıyor. Altın fiyatları ABD enflasyon rakamlarından evvel yukarıya yönlü hareket etmeye devam ediyor. Genellikle altın fiyatlarını etkilemesi beklenilen ABD enflasyon rakamları bugün saat 15:30'da açıklanacak. Bugün çeyrek, yarım, tam ve 18, 22 ayar bilezik kaç TL?
Güne 1.712 dolardan başlayan ons altının fiyatı gün içerisinde 1.707 dolara kadar gerilemiş, gün içerisinde en yüksek 1.713 doları görmüştü. Şuan için ise 1.709 dolardan prosedür görüyor. Gram altın güne 1.020 liradan başladı. 1.018 liraya kadar gerileyen altının gramı gün içerisinde 1.022 liraya kadar çıkmayı başardı.
Ekonomist İslam Memiş "o güne dikkat" dedi ve altında yeni zirveleri paylaştı
Altı aydır manipüle edilen emtiaların bu hafta yükselişini devam ettireceğini düşündüğünü aktaran İslam Memiş, "Ancak Perşembe gününe dikkat!" dedi. Gerekçesini de ABD'nin enflasyon bilgilerini açıklayacak olmasına bağladı. Enflasyon bilgileri ile alakalı Geçen ay yüzde 8,2 belirtiler ABD enflasyon verisi beklentinin üstünde gelmişti. Perşembe günü yüzde 8 olarak açıklanması bekleniyor" dedi.
Altın, gümüş, pariteler ve kripto paralarda dip seviyelerin görüldüğünü ifade eden İslam Memiş, bundan ileri süreçte yeni bahaneler ile yükselişlerin görüleceğini belirti. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, köşesinde takip edeceği yeni zirveleri de paylaştı.
Uzmanlardan Ons altın yorumları
Geçtiğimiz hafta piyasalarda iyimserliğin arttığını söyleyen altın uzmanları, Piyasalar pozitif veriyi bulunca anında bunu değerlendirmeye alıyorlar. Altın pazarı ABD tarım dışı istihdam bilgisini beğenmiş ve fiyatlar yükselmiş. Ons altında yükselişler olmuş ve hem de yüzde 3'ün üstünde fiyat artmış. Artık ons altında artışın devam etmesini bekleriz. Altın fiyatları şu anda varolduğu noktadan 1.727 dolar civarına kadar biraz zorlanabilir. Fakat o seviyeyi de geçip gitmesini bekliyorum." şeklinde konuştu.
"Gelecek hafta ABD tercihleri ve ABD enflasyon bilgileri var. Bu iki haber altın fiyatlarını gene etkileyecek. Dolayısıyla altın fiyatlarında ileriki hafta yükseliş faaliyetlerini takip etmeye devam edebiliriz. Ons altın hedeflerin üstüne çıkabilir. Fakat gelen bilgilerin mahiyetine göre bu değişir. Kişisel düşüncem artışın devam edeceği şeklinde." dedi.