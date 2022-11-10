Bu rakamı uzun süre sonra ilk kez duyacaksınız! Gram altını olanlar bozdurmasın! Bu rakamdan sonra uçuşa geçecek! Bugün çeyrek, yarım, tam ve 18, 22 ayar bilezik kaç TL?

Uzmanlardan Ons altın yorumları

Geçtiğimiz hafta piyasalarda iyimserliğin arttığını söyleyen altın uzmanları, Piyasalar pozitif veriyi bulunca anında bunu değerlendirmeye alıyorlar. Altın pazarı ABD tarım dışı istihdam bilgisini beğenmiş ve fiyatlar yükselmiş. Ons altında yükselişler olmuş ve hem de yüzde 3'ün üstünde fiyat artmış. Artık ons altında artışın devam etmesini bekleriz. Altın fiyatları şu anda varolduğu noktadan 1.727 dolar civarına kadar biraz zorlanabilir. Fakat o seviyeyi de geçip gitmesini bekliyorum." şeklinde konuştu.