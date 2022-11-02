Bu parayı ödeyenler 6 yıl erken emekli olabilecek! EYT'ye gerek bile kalmaz!
Son dakika SGK bağlamında beklenilen açıklama sonucunda geldi. SGK'nın sunmuş bulunduğu imkanlar dahilinde vatandaşlara erken emeklilik fırsatları sunuluyor. Erken emeklilik fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren bu haberde çoğu birey çok basit bir şekilde 6 sene erken emekli olabilme ayrıcalığına sahip oluyorlar.
02.11.2022 13:35 - Son Güncelleme: 02.11.2022 13:35
Fakat kuşkusuz ki vatandaşların bu kampanya kriterlerinden yararlanabilmeleri için belli bir prim gün adedi ödeme yapması gerekiyor. Prim günlerini belli ve düzenli bir periyotlarla ödeyen vatandaşlar kampanya koşullarından yararlanma olanaklarına sahip olabiliyorlar. Peki, SGK için oluşturulan açıklamaların detaylarında neler var? İşte bu suallere dair merak edilen ayrıntıların tamamı!