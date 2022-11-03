Ödenen para nakit olarak hesaplara aktarılıyor! Adeta can suyu oldu! SGK binlerce kişiye toplu para verecek!

SGK'dan beklenilen açıklamalar peş peşe geldi. SGK bağlamında gerçekleştirilen açıklamalarda vatandaşlara toplu para verme kararı değerlendirildi. SGK her geride bıraktığımız gün kampanya koşullarını genişleterek geniş kapsamlı bir kampanya ölçütü yürütüyor. SGK bağlamında oluşturulan açıklamalarda yakın bir vakit diliminde vatandaşlara toplu para verileceği duyuruldu. Toplu para transferi ardından çoğu bireyin yüzü gülecek.