12 meslek grubu için acil ANONS geçildi: İSVİÇRE 95 bin TL maaşla 85 BİN personel alacak! Vasıflı, vasıfsız herkes başvurabilir! Hemşire, bakıcı, garson...

Yurt dışında kariyer hedefleyenler için sevindirici haber geldi. Bazı ülkeler istihdamı artırmak için vasıflı vasıfsız işçi alımı yapıyor. Son olarak İsviçre tarafından işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İsviçre 12 dalda 85 bin personel alacak. Bu kapsamda başvuruların nasıl yapılacağı, başvuru şartları ve kadrolar merak edildi. İşte İsviçre işçi alımına dair merak edilenler!