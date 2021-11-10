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Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Yıpranma payı ile erken emeklilik mümkün! Başvuru yaparak emeklilik tarihini öne çekin!

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olarak uzun yıllar iş hayatında çalışan vatandaşların hayali emekliliğinde rahat bir hayat sürmek. Bu hayata ne zaman kavuşacaklarını araştırırken bir yandan emeklilik yaşı ve maaşı hesaplama işlemlerini de yapıyorlar. SGK bazı zorlu şartlar altında çalışılan mesleklerdeki kişilerin erken emekli olmasına olanak tanıyor. Siz de yıpranma payından emekli olmak istiyorsanız ve mesleğiniz bu kategorilere giriyorsa hemen başvuru yapabilirsiniz. Böylece yıpranma payından emeklilik tarihinizi öne çekebilirsiniz. İşte ayrıntılar!

10.11.2021 08:37 - Son Güncelleme: 10.11.2021 08:37
Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Yıpranma payı ile erken emeklilik mümkün! Başvuru yaparak emeklilik tarihini öne çekin!

Vatandaşlar uzun süre çalışam hayatının sonunda emekli olacağı günün hayalini kurarken bu tarihi öne çekebilmenin yollarını arıyor. Erkeklerde askerlik ve kadınlarda doğum borçlanması erken emeklilikte en dikkat çekenler arasında yer alırken yıpranma payı yüksek olan mesleklerde çalışanlar da bu hakkı elde ediyor. Kamuda ve özel sektörde 45 iş kolunda çalışanlar emeklilik tarihini erkene çekebiliyor. Siz de yıpranma payı yüksek olan mesleklerde çalışıyorsanız SGK'ya başvurunuzu yapmayı unutmayın.

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Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Yıpranma payı ile erken emeklilik mümkün! Başvuru yaparak emeklilik tarihini öne çekin!

Yıpranma hakkından kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar, polis, sağlık çalışanları ve milletvekilleri de yararlanıyor.

Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Yıpranma payı ile erken emeklilik mümkün! Başvuru yaparak emeklilik tarihini öne çekin!

SÜRELER FARKLI

Bu sistem genelde ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik bir uygulama. 45 iş dalında belirlenen mesleklerin bir kısmı özel sektör kolları iken, kamu kurumları da bulunuyor. Belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.

Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Yıpranma payı ile erken emeklilik mümkün! Başvuru yaparak emeklilik tarihini öne çekin!

SINIRI DA VAR

Yıpranma hesabında her meslek için belirlenen süre sınırları da bulunuyor. Bu süre 5 yılı geçemiyor. Yani ne kadar çalışırsanız çalışın, alabileceğiniz ek süre 5 yıldan fazla olamıyor.

Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Yıpranma payı ile erken emeklilik mümkün! Başvuru yaparak emeklilik tarihini öne çekin!

Bir istisna bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve Emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkıyor. Yaş indiriminden yararlanmak için yeraltındaki işlerde çalışanların bin 800, diğer sigortalıların ise 3 bin 600 gün FHSZ kapsamında çalışmış olmaları gerekiyor.

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