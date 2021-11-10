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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Milyonlarca çalışan herhangi bir işe girerken sözleşme imzalar. Söz konusu sözleşme hem işçiyi hem de işvereni bağlar. Eğer işçi kendini yanlış tanıtırsa tazminatsız atılabilir veya işveren vereceği maaşı sözleşmeye yazıp ödemezse bu kez de işçiye haklı fesih imkanı doğar. Konuyla ilgili Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır'daki yazısında önemli detayları açıkladı.

10.11.2021 08:45 - Son Güncelleme: 10.11.2021 08:45
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur!

İşe girerken yapılan sözleşme hem işçiyi hem de işvereni bağlıyor. Kendini yanlış tanıtan işçi tazminatsız atılabilir, işveren ise vaatlerini yerine getirmez ise işçiye haklı fesih imkanı doğar

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Bir işyerine yeni başlayan işçi açısından da işveren açısından da sözleşmenin önemi büyük. Çünkü işe başlarken her türlü şart kayıt altına alındığından her iki tarafın da hakkı korunmuş oluyor. Bu yüzden iş yerlerinde mutlaka sözleşme yapılmalı, buraya tüm şartlar yazılmalıdır.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur!

İşçiler açısından da bu sözleşmelerin iyi okunması ve bir nüshasının saklanması önem kazanıyor.
Genel olarak sözlü mutabakat ile yapılan anlaşmalar ve işe başlamalar sonrasında büyük sıkıntılara yol açıyor. İşçi vaad edilen şartları bulamıyor ya da işveren işçinin söylediği özelliklerinin olmadığını fark ediyor. Bu yüzden sözleşmenin olması her iki taraf açısından da çok önemli.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur!

NE YAZDIĞINA DİKKAT!
Sözleşme hakların korunması kadar işin yürümesi açısından da önemli. Sözleşmede çalışanlar kendi özelliklerini, eğitim durumlarını, sertifikalarını beyan ederken işveren de ne kadar ücret ödeyeceğini, işin tanımını burada yazılı hale getirmiş oluyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Bu yüzden de sözleşmede yer alan bilgilerin mutlak suretle doğru olması gerekiyor. Yoksa her iki taraf açısından da burada verilecek yanlış bilgiler ilerde başa dert açabilir. Örneğin bir işçi kendisinin iyi derecede yabancı dil bilgisi olduğunu beyan edip sonradan bunun olmadığı anlaşılırsa tazminatsız çıkartılabilir. İşveren vereceği maaşı sözleşmeye yazıp ödemezse yine işçiye haklı fesih imkanı doğabilir.

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