Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur!

İşçiler açısından da bu sözleşmelerin iyi okunması ve bir nüshasının saklanması önem kazanıyor.

Genel olarak sözlü mutabakat ile yapılan anlaşmalar ve işe başlamalar sonrasında büyük sıkıntılara yol açıyor. İşçi vaad edilen şartları bulamıyor ya da işveren işçinin söylediği özelliklerinin olmadığını fark ediyor. Bu yüzden sözleşmenin olması her iki taraf açısından da çok önemli.