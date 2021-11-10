Emeklilikte yaşa takılanlar için formül masada! EYT ve 3600 ek göstergede son durum ne? Komisyon kuruldu...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve 3600 ek gösterge ile ilgili 'Komisyonları kurduk. Maliyetleri ve kapsamları üzerinde çalışıyoruz' açıklamasında bulundu. İşte emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek gösterge bekleyenlerin konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...
10.11.2021 00:12
- Son Güncelleme: 10.11.2021 07:02
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz" açıklamasını yaptı.
'KOMİSYON KURDUK'
Zonguldak'ta madencilerle bir araya gelen Bilgin, erken emekliliğe, 3600 ek göstergeye, sözleşmeli personelin kamu haklarına sahip olmasına ve asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi.