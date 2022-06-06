Bu şarta uyan herkes maaşına emekliliğine kavuşacak! Bekleme süresi 2-3-4 yıl kısalacak! Avrupa modeliyle... EYT'de 45 yaş formülü!

Ortaya çıkacak formül ile ilgili de çalışma sürüyor. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında da gündemdeki konular arasında EYT de bulunuyor. Toplumun merakla beklediği EYT'liler konusunda da ekonomiye zorlayıcı bir yük getirmeyecek, sosyal faydası olacak kademeli bir model arayışının sürdüğü bildirildi.