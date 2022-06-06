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Bu şarta uyan herkes maaşına emekliliğine kavuşacak! Bekleme süresi 2-3-4 yıl kısalacak! Avrupa modeliyle... EYT'de 45 yaş formülü!

EYT düzenlemesiyle birlikte bekleme süreniz kısalacak! Gün ve primi dolana müjde yaklaşıyor. Bu şarta uyan herkes maaşına kavuşacak. Emeklilikte yaşa takılanların 2022 yılında tamamlanması beklenirken yeni formüller tek tek gündeme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son yaptığı açıklamada 3600 ek göstergenin öncelikli olduğunu ifade etmişti. 3600 ek gösterge çalışmaları tamamlandı ve Başkan Erdoğan'a sunuldu. Bu gelişmeler sonrası gözler EYT ile ilgili çalışmaların başlayacağı tarihe çevrildi. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında gündem maddelerinden olan EYT ile ilgili çalışmalar yakında kamuoyu ile paylaşılacak. Bunun için 5 adımlı yol haritası bulunuyor. İşte EYT'ye dair merak edilenler!

takvim.com.tr
06.06.2022 10:25 - Son Güncelleme: 06.06.2022 10:25
EYT’de 45 yaş formülü! Bu şarta uyan herkes maaşına emekliliğine kavuşacak! Bekleme süresi 2-3-4 yıl kısalacak! Avrupa modeliyle...

EYT'de son durum merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hali hazırda 5 formül var. Emeklilik hesaplamalarında sigorta başlangıç gününe, doğum yılına ve yatırılan prime bakılır. Primi tamamlamasına rağmen sigorta başlangıcı sebebiyle için yaşa takılanlar emekli olamıyor. İşte EYT son gelişmeler haberimizde!

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EYT’de 45 yaş formülü! Bu şarta uyan herkes maaşına emekliliğine kavuşacak! Bekleme süresi 2-3-4 yıl kısalacak! Avrupa modeliyle...

Ortaya çıkacak formül ile ilgili de çalışma sürüyor. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında da gündemdeki konular arasında EYT de bulunuyor. Toplumun merakla beklediği EYT'liler konusunda da ekonomiye zorlayıcı bir yük getirmeyecek, sosyal faydası olacak kademeli bir model arayışının sürdüğü bildirildi.

EYT’de 45 yaş formülü! Bu şarta uyan herkes maaşına emekliliğine kavuşacak! Bekleme süresi 2-3-4 yıl kısalacak! Avrupa modeliyle...

Bu konudaki gelişmelerin de önümüzdeki günlerde kamuoyunun gündemine gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma devam ederken 5 adımda tamamlanacak bir rota da çizildi.

EYT’de 45 yaş formülü! Bu şarta uyan herkes maaşına emekliliğine kavuşacak! Bekleme süresi 2-3-4 yıl kısalacak! Avrupa modeliyle...

1-KİMLERİN YARARLANACAĞI TESPİT EDİLECEK
Yasanın çerçevesi oluşturulurken öncelikle kapsam belirlenecek. Böylece kimlerin hak sahibi olacağının tespiti yapılacak. Bu sayede yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak.

EYT’de 45 yaş formülü! Bu şarta uyan herkes maaşına emekliliğine kavuşacak! Bekleme süresi 2-3-4 yıl kısalacak! Avrupa modeliyle...

Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.

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