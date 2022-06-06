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Haberler Ekonomi Temmuz - Aralık SSK, Bağkur, Esnaf, 2000 öncesi, memur meslek meslek maaş tablosu! Temmuzda zam %39'u aşacak! TEFE TÜFE 5-6 aylık enflasyon farkı netleşti!

Temmuz - Aralık SSK, Bağkur, Esnaf, 2000 öncesi, memur meslek meslek maaş tablosu! Temmuzda zam %39'u aşacak! TEFE TÜFE 5-6 aylık enflasyon farkı netleşti!

Temmuz zammı için nefesler tutuldu. Emeklilerin, memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı için kritik ipuçları geldi. 5 aylık enflasyona göre memur ve emeklilerine 35.14 oranında zam görülürken, SSK ve Bağkur emeklilerine ise yüzde 35.64 zam geleceği hesaplandı. Enflasyon TEFE TÜFE tahminlerine göre 6 aylık enflasyonun yani milyonların Temmuz zammının %39'u aşacağını gösterdi. Peki, memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Temmuz zammına göre memur maaşları ne kadar olacak? İşte hem şu ana kadar gerçekleşen orana hem de zam tahminlerine göre yeni maaşlar...

takvim.com.tr
06.06.2022 10:23 - Son Güncelleme: 06.06.2022 10:23
Temmuzda zam %39’u aşacak! TEFE TÜFE 5-6 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz - Aralık SSK, Bağkur, Esnaf, 2000 öncesi, memur meslek meslek maaş tablosu!

Temmuz zammı için nefesler tutuldu. Emeklilerin, memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı için kritik ipuçları geldi. 5 aylık enflasyona göre memur ve emeklilerine 35.14 oranında zam görülürken, SSK ve Bağkur emeklilerine ise yüzde 35.64 zam geleceği hesaplandı. Enflasyon TEFE TÜFE tahminlerine göre 6 aylık enflasyonun yani milyonların Temmuz zammının %39'u aşacağını gösterdi. Peki, memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Temmuz zammına göre memur maaşları ne kadar olacak? İşte hem şu ana kadar gerçekleşen orana hem de zam tahminlerine göre yeni maaşlar...

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Temmuzda zam %39’u aşacak! TEFE TÜFE 5-6 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz - Aralık SSK, Bağkur, Esnaf, 2000 öncesi, memur meslek meslek maaş tablosu!

HEM memurların hem de emeklilerin Temmuz zammı için adım adım yaklaşıyor. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olduğu için veriler yakından takip ediliyor.

Temmuzda zam %39’u aşacak! TEFE TÜFE 5-6 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz - Aralık SSK, Bağkur, Esnaf, 2000 öncesi, memur meslek meslek maaş tablosu!

Bu yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 7 artışa ilaveten alacağı farkı gösterecek. İlk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 7.5'i aşan kısmı, memurların ve memur emeklilerinin alacağı fark olacak.

Temmuzda zam %39’u aşacak! TEFE TÜFE 5-6 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz - Aralık SSK, Bağkur, Esnaf, 2000 öncesi, memur meslek meslek maaş tablosu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak-Mayıs enflasyonunu yüzde 35.64 olarak açıkladı. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 35.64'e ulaştı. Memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 28.14 fark ile yüzde 35.14'e çıktı.

Temmuzda zam %39’u aşacak! TEFE TÜFE 5-6 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz - Aralık SSK, Bağkur, Esnaf, 2000 öncesi, memur meslek meslek maaş tablosu!

Enflasyon tahminleri ise memurların ve emeklilerin zam oranının yüzde 39'u aşacağını gösteriyor. Merkez Bankası'nın yaptığı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 2.97 çıkmıştı.

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