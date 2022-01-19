Bu listeye bakmayan pişman olur! İşte 2022’nin en ucuz ikinci el arabaları! Hepsi 150 bin TL’nin altında! Dacia, Ford, Hyundai, Opel…
Koronavirüs döneminde yaşanan çip krizi ile sıfır otomobil üretiminin kısa süreliğine durdurulması ikinci el araba satıcılarının da durumu fırsat bilmesine neden oldu. Sahibinden ikinci el araba fiyatları neredeyse sıfır otomobil fiyatlarını geçti. Hal böyle olunca araç sahibi olmak isteyenler ucuz ikinci el araba araştırmasına girdi. İşte 2022 yılının en ucuz ikinci el arabaları. Hepsi 150 bin TL'nin altında. Dacia, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Opel…
19.01.2022 13:04
- Son Güncelleme: 19.01.2022 13:04