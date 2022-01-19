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Haberler Ekonomi Bu listeye bakmayan pişman olur! İşte 2022’nin en ucuz ikinci el arabaları! Hepsi 150 bin TL’nin altında! Dacia, Ford, Hyundai, Opel…

Bu listeye bakmayan pişman olur! İşte 2022’nin en ucuz ikinci el arabaları! Hepsi 150 bin TL’nin altında! Dacia, Ford, Hyundai, Opel…

Koronavirüs döneminde yaşanan çip krizi ile sıfır otomobil üretiminin kısa süreliğine durdurulması ikinci el araba satıcılarının da durumu fırsat bilmesine neden oldu. Sahibinden ikinci el araba fiyatları neredeyse sıfır otomobil fiyatlarını geçti. Hal böyle olunca araç sahibi olmak isteyenler ucuz ikinci el araba araştırmasına girdi. İşte 2022 yılının en ucuz ikinci el arabaları. Hepsi 150 bin TL'nin altında. Dacia, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Opel&hellip;

19.01.2022 13:04 - Son Güncelleme: 19.01.2022 13:04
Bu listeye bakmayan pişman olur! İşte 2022’nin en ucuz ikinci el arabaları! Hepsi 150 bin TL’nin altında! Dacia, Ford, Hyundai, Opel…

2022 yılının Ocak ayında en ucuz ikinci el araç modelleri en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

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Bu listeye bakmayan pişman olur! İşte 2022’nin en ucuz ikinci el arabaları! Hepsi 150 bin TL’nin altında! Dacia, Ford, Hyundai, Opel…

Fiyatı 150 bin TL'nin altında olan otomobiller belli oldu.

Bu listeye bakmayan pişman olur! İşte 2022’nin en ucuz ikinci el arabaları! Hepsi 150 bin TL’nin altında! Dacia, Ford, Hyundai, Opel…

Ülkemizde sedan ve hatchback arabalara ilgi olsa da, yüksek ve geniş olmasından dolayı SUV araçlar da en çok rağbet gören modeller arasında bulunuyor.

Bu listeye bakmayan pişman olur! İşte 2022’nin en ucuz ikinci el arabaları! Hepsi 150 bin TL’nin altında! Dacia, Ford, Hyundai, Opel…

Tüketiciler sahibinden satılık uygun fiyatlı ikinci el SUV modellerini araştırıyor.

Bu listeye bakmayan pişman olur! İşte 2022’nin en ucuz ikinci el arabaları! Hepsi 150 bin TL’nin altında! Dacia, Ford, Hyundai, Opel…

Listede yer alan araçların çoğunda katlanır arka koltuklar ve Apple CarPlay ve Android Auto gibi özellikler bulunmuyor.

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