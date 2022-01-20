2022 Ocak konut kredisi faiz oranları! Ayda 2.500 TL taksitle ne kadar konut kredisi alınır? Garanti, Ziraat Bankası, Halkbank…

Ayda 2.500 TL taksitle ne kadar konut kredisi alınır? 2022 yılının başlamasıyla birlikte ev hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar 2022 Ocak konut kredisi faiz oranları araştırmalarını hızlandırdı. Yıllarca biriktirdiklerinin üzerine uygun ödeme koşulları ile kredi çekerek istediği eve kavuşmak isteyenler tek tek bankalarla görüşmeden önce ön bilgi sahibi olmak istiyor. 2022'de kampanyalar ve faiz oranları güncellendi. Garanti, Ziraat Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, Akbank gibi daha birçok bankanın güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme seçeneklerine ilişkin bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.