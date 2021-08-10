Bu listeye bakmadan geçmeyin! En ucuz sıfır otomobiller! Fiat, Opel, Honda, Renault, Audi fiyat listesi!

Araç alma hayali kuran vatandaşlar sıfır araç fiyatlarıyla ilgili sık sık araştırma yapıyor. Firmalar araç fiyatlarını güncellemeye devam ederken, Fiat, Opel, Honda, Renault, Audi ve diğer firmaların fiyatları da araştırılıyor. En ucuz araçlar listelenirken, gerek arz sıkıntısı olması gerekse vergi fiyatları nedeniyle fiyatlarda yükseliş yaşandığı göze çarpıyor. Sıfır araçlarda, fiyatlar markaya, motor silindir hacmine, hatta rengine göre bile değişiyor. Araca şerit takip, kör nokta uyarı sistemi, cam tavan gibi opsiyonel özellikler eklediğinizde de rakam artacaktır.