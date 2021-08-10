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Bu listeye bakmadan geçmeyin! En ucuz sıfır otomobiller! Fiat, Opel, Honda, Renault, Audi fiyat listesi!

En ucuz sıfır otomobiller listesi! Fiat, Opel, Honda, Renault, Audi fiyatları merak konusu oldu. Sıfır araç almak isteyenler, firmaların güncellediği liste üzerinden sıfır otomobil fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Günümüzün temel ihtiyaçlarından birisi olarak gösterilen araba fiyatları son dönemdeki yükselişiyle dikkat çekiyor. Gerek artan vergi fiyatları, gerekse de dünyada yaşanan arz kriziyle birlikte sıfır otomobil fiyatları değişiklik gösterdi. İşte, günümüzün en ucuz sıfır otomobilleri!

10.08.2021 13:40 - Son Güncelleme: 10.08.2021 13:40
Bu listeye bakmadan geçmeyin! En ucuz sıfır otomobiller! Fiat, Opel, Honda, Renault, Audi fiyat listesi!

Araç alma hayali kuran vatandaşlar sıfır araç fiyatlarıyla ilgili sık sık araştırma yapıyor. Firmalar araç fiyatlarını güncellemeye devam ederken, Fiat, Opel, Honda, Renault, Audi ve diğer firmaların fiyatları da araştırılıyor. En ucuz araçlar listelenirken, gerek arz sıkıntısı olması gerekse vergi fiyatları nedeniyle fiyatlarda yükseliş yaşandığı göze çarpıyor. Sıfır araçlarda, fiyatlar markaya, motor silindir hacmine, hatta rengine göre bile değişiyor. Araca şerit takip, kör nokta uyarı sistemi, cam tavan gibi opsiyonel özellikler eklediğinizde de rakam artacaktır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu listeye bakmadan geçmeyin! En ucuz sıfır otomobiller! Fiat, Opel, Honda, Renault, Audi fiyat listesi!

FIAT

Egea: 159 bin 900 TL- 293 bin 900 TL

Egea Hatchback: 176 bin 900 TL – 301 bin 900TL

Egea Cross: 182 bin 900 – 307 bin 900

Panda: 168 bin 900- 212 bin 900

Bu listeye bakmadan geçmeyin! En ucuz sıfır otomobiller! Fiat, Opel, Honda, Renault, Audi fiyat listesi!

500 L: 216 bin 900- 226 bin 900

Egea Station Wagon: 218 bin 900-307 bin 900

500 X: 231 bin 100- 338 bin 100

Bu listeye bakmadan geçmeyin! En ucuz sıfır otomobiller! Fiat, Opel, Honda, Renault, Audi fiyat listesi!

TOYOTA

Yaris: 228 bin 400 TL- 376 bin 500 TL

Corolla: 2200 bin 200 TL- 398 bin 50 TL

Bu listeye bakmadan geçmeyin! En ucuz sıfır otomobiller! Fiat, Opel, Honda, Renault, Audi fiyat listesi!

Rav 4: 607 bin 850 TL- 743 bin 400 TL

C-HR: 367 bin 450 TL- 422 bin 900 TL

Corolla HB: 311 bin 350 TL-408 bin 850 TL

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