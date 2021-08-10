Bu listeye bakmadan geçmeyin! En ucuz sıfır otomobiller! Fiat, Opel, Honda, Renault, Audi fiyat listesi!
En ucuz sıfır otomobiller listesi! Fiat, Opel, Honda, Renault, Audi fiyatları merak konusu oldu. Sıfır araç almak isteyenler, firmaların güncellediği liste üzerinden sıfır otomobil fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Günümüzün temel ihtiyaçlarından birisi olarak gösterilen araba fiyatları son dönemdeki yükselişiyle dikkat çekiyor. Gerek artan vergi fiyatları, gerekse de dünyada yaşanan arz kriziyle birlikte sıfır otomobil fiyatları değişiklik gösterdi. İşte, günümüzün en ucuz sıfır otomobilleri!
10.08.2021 13:40
- Son Güncelleme: 10.08.2021 13:40
Araç alma hayali kuran vatandaşlar sıfır araç fiyatlarıyla ilgili sık sık araştırma yapıyor. Firmalar araç fiyatlarını güncellemeye devam ederken, Fiat, Opel, Honda, Renault, Audi ve diğer firmaların fiyatları da araştırılıyor. En ucuz araçlar listelenirken, gerek arz sıkıntısı olması gerekse vergi fiyatları nedeniyle fiyatlarda yükseliş yaşandığı göze çarpıyor. Sıfır araçlarda, fiyatlar markaya, motor silindir hacmine, hatta rengine göre bile değişiyor. Araca şerit takip, kör nokta uyarı sistemi, cam tavan gibi opsiyonel özellikler eklediğinizde de rakam artacaktır.