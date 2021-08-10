Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Cepleri mest edecek krediler! Günde 12 TL geri ödemeli 10.000 TL kredi! Müşteri olma şartı yok!

Cepleri mest edecek krediler! Günde 12 TL geri ödemeli 10.000 TL kredi! Müşteri olma şartı yok!

Cepleri mest edecek kredi fırsatı! Acil nakit para ihtiyacı olan vatandaşlar, bankaların kredi fırsatlarını merak ediyor. Pek çok bankadan uygun faizli kredi açıklaması peş peşe geliyor. İhtiyaç kredisi çekerek acil durumdaki ihtiyaçlarınızı giderebilir ve taksitler halinde bankaya geri ödeme yapabilirsiniz. ING'nin ihtiyaç kredisine göre; günde 12 TL geri ödemeyle toplam 10.000 TL kredi çekebilirsiniz. Üstelik müşteri olma şansı da bulunmuyor. Kredinin son başvuru tarihi 31 Ağustos olarak belrlendi. İşte, tüm bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları!

10.08.2021 11:32 - Son Güncelleme: 10.08.2021 11:47
Cepleri mest edecek krediler! Günde 12 TL geri ödemeli 10.000 TL kredi! 31 Ağustos son gün!

Para ihtiyacı olanlar dikkat! Bankalardan cepleri mest edecek krediler! Düşük faiz oranlı ve uygun geri ödemeli kredi çekmek isteyen vatandaşlar, tüm bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları hakkında Cepleri mest edecek kredi fırsatı! Acil nakit para ihtiyacı olan vatandaşlar, bankaların kredi fırsatlarını merak ediyor. Pek çok bankadan uygun faizli kredi açıklaması peş peşe geliyor. İhtiyaç kredisi çekerek acil durumdaki ihtiyaçlarınızı giderebilir ve taksitler halinde bankaya geri ödeme yapabilirsiniz. ING'nin ihtiyaç kredisine göre; günde 12 TL geri ödemeyle toplam 10.000 TL kredi çekebilirsiniz. Üstelik müşteri olma şansı da bulunmuyor. Kredinin son başvuru tarihi 31 Ağustos olarak belirlendi. İşte, tüm bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cepleri mest edecek krediler! Günde 12 TL geri ödemeli 10.000 TL kredi! 31 Ağustos son gün!

ING Bank, henüz müşterisi olmayanlar için %1,35'ten başlayan oranlarla 36 ay vadeli kredi fırsatı sunuyor. 31 Ağustos'a kadar faydalanabileceğiniz bu kampanyaya göre, günde 12 TL ya da ayda 368 TL taksitle 10.000 TL kredi çekebilirsiniz.

Cepleri mest edecek krediler! Günde 12 TL geri ödemeli 10.000 TL kredi! 31 Ağustos son gün!

10.000 TL ile 50.000 TL arası ihtiyaç kredisi çekerken yararlanacağız %1,35 faiz oranı, ilk defa ING Bank'ı kullanacak olan müşterilerin Kredim Güvende Hayat Sigortası ile aldığı kredilerde geçerli. Ayrıca bu orandan Findeks Kredi Notu 1850 ve üstü olanlar yararlanabilir.

Cepleri mest edecek krediler! Günde 12 TL geri ödemeli 10.000 TL kredi! 31 Ağustos son gün!

36 ay vadeli, %1,35 faiz oranıyla 10.000 TL ihtiyaç kredisinin aylık taksiti 368 TL, toplam geri ödemesi sigorta primleri hariç 13.328 TL tutuyor.

%1,35 faiz oranıyla 36 ay vadeli 20.000 TL ihtiyaç kredisinin aylık taksiti 737 TL, toplam geri ödemesi ise sigorta primleri hariç 26.657 TL.

Cepleri mest edecek krediler! Günde 12 TL geri ödemeli 10.000 TL kredi! 31 Ağustos son gün!

36 ay vadeli, %1,35 faiz oranıyla 30.000 TL ihtiyaç kredisinin aylık taksiti 1.106 TL, toplam geri ödemesi sigorta primleri hariç 39.986 TL tutuyor.

%1,35 faiz oranıyla 36 ay vadeli 40.000 TL ihtiyaç kredisinin aylık taksiti 1.475 TL, toplam geri ödemesi ise sigorta primleri hariç 53.315 TL.

SON DAKİKA