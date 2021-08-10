e-Devlet üzerinden tek tıkla 1.150 TL alabilirsiniz! Milyonlar peyda olur olmaz başvurulara çöktü! 48 ay boyunca...
e-Devlet üzeridnen 1.150 TL ödeniyor. Maddi açıdan sıkıntıya düşen ailelere bir yardım açıklaması daha yapıldı. Dar gelirli olup kirasını ödeyemeyenler için devlet kira yardımı parası veriyor. Kira yardımı başvurusu e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yolluyla alınıyor. Ancak kira yardımı için bazı şartlar bulunmakta. Örneğin, emekli, dul, yetim ve ölüm aylığı alanlar kira yardımından yararlanamıyor. Ayrıca kira yardımı almak isteyenler ilk önce ikametgat ettiği ilçenin kaymakamlığının içeriğinde çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaatte bulunmalıdır. Peki, kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylar!
e-Devlet üzerinden tek tıkla 1.150 TL alabilirsiniz! Milyonlar peyda olur olmaz başvurulara çöktü! Dar gelirli olup kirasını ödeyemeyen vatandaşlar amacıyla devlet kira yardımı parası veriyor. Kira yardımı emekli, dul, yetim ve ölüm aylığı alanlara bir de sigortalı çalışanlara verilmiyor. Kaymakamlıktan kira yardım müracaat formu alınır mı? Kira yardımı müracaatı nasıl yapılır?
KİRA YARDIMI BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?
Kira yardım desteğini almak için ilk şart, kira desteği başvurusu yapan kişinin kaldığı hane gelirlerinin belirlenen bir rakamın altında olması ve kira yardım parasına muhtaç olması gerekiyor. Kira yardımı alabilmek için bu şartın dışında başvuru yapan kişinin emekli, dul, yetim, ya da ölüm aylığı almaması gerekiyor. Ayrıca sigortalı olarak bir yerde çalışan ve maaşını alan bir kişiye de kira yardımı verilmiyor.
KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?
Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet olma çalışmalarından birisi de, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na aktarılan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması istenen barınma, yakacak, çocuk eğitim ve kira gibi yardımlardır. Maddi durumu iyi olmayan ve kira öderken güçlük çeken vatandaşlara verilen kira yardımının asıl amacı evsiz olan vatandaşların barınma yardımını karşılamasına destek olmak.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?
En çok merak edilen ve araştırılan konulardan birisi de kira yardımı başvurusunun nereye yapılacağı sorusu. Devletin yaptığı yardımların birçoğunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerçekleştiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işlemi yapmak için Kaymakamlıklardan destek alıyor. Kaymakamlıklar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile birlikte çalışarak, kira yardımının verileceği kişiye ulaşıyor ve kira yardımı almasını sağlıyor.
KİRA YARDIM PARASI NE KADAR?
Kira yardımı almak isteyen bir kişi öncelikle bulunduğu ilçenin kaymakamlığının bünyesinde çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunması gerekiyor. Kira yardımı ne kadar veriliyor merak eden vatandaşlara bu durumun illere göre değişkenlik gösterdiğini belirtelim. Bazı büyük şehirlerde kira yardım parası 960 TL'ye kadar çıkabiliyor. 2021 yılı kira yardım bedelleri net olarak açıklanmadı, açıklandığında haberlerimizde yer veriyor olacağız.