e-Devlet üzerinden tek tıkla 1.150 TL alabilirsiniz! Milyonlar peyda olur olmaz başvurulara çöktü! 48 ay boyunca...

KİRA YARDIMI BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

Kira yardım desteğini almak için ilk şart, kira desteği başvurusu yapan kişinin kaldığı hane gelirlerinin belirlenen bir rakamın altında olması ve kira yardım parasına muhtaç olması gerekiyor. Kira yardımı alabilmek için bu şartın dışında başvuru yapan kişinin emekli, dul, yetim, ya da ölüm aylığı almaması gerekiyor. Ayrıca sigortalı olarak bir yerde çalışan ve maaşını alan bir kişiye de kira yardımı verilmiyor.