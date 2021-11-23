Bu kurslara katılana günlük-aylık para verilecek! Aynı anda 2'li ödeme alma imkanı da var! İŞKUR detayları tek tek paylaştı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bir yandan iş arayan vatandaşların iş bulurken işsiz kaldığı bu süreçte de çeşitli destek ödemesi yapıyor. Kurs ve destek programlarına katılmak için bazı şartlar aranıyor. Öncelikle aranan şartlardan birisi de başvuru yapan kişinin en az 15 yaşında olması. Katıldığınız kurs programa göre günlük ödeme tutarı 115 liraya kadar çıkmaktadır. İşte başvuruya dair bilgiler