2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Artışta 3 formül! TAKVİM, masadaki formüllerin detaylarına ulaştı
Asgari ücrette artık doğrudan işçiye destek verileceğini belirten Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, gelir vergisi alınmaması dahil her alternatifin üzerinde çalışıldığını söyledi. 3 formül gündeme geldi. İşte 2022 asgari ücret tahminleri ve masada olan çözümler...
24.11.2021 06:59
- Son Güncelleme: 24.11.2021 06:59
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde" dedi.
Bilgin, asgari ücretten gelir vergisinin alınmaması konusuyla ilgili soruya ise "Çalışıyoruz, her ihtimali, alternatifleri çalışıyoruz" cevabını verdi.