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Haberler Ekonomi 2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Artışta 3 formül! TAKVİM, masadaki formüllerin detaylarına ulaştı

2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Artışta 3 formül! TAKVİM, masadaki formüllerin detaylarına ulaştı

Asgari ücrette artık doğrudan işçiye destek verileceğini belirten Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, gelir vergisi alınmaması dahil her alternatifin üzerinde çalışıldığını söyledi. 3 formül gündeme geldi. İşte 2022 asgari ücret tahminleri ve masada olan çözümler...

24.11.2021 06:59 - Son Güncelleme: 24.11.2021 06:59
2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Artışta 3 formül! TAKVİM, masadaki formüllerin detaylarına ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde" dedi.

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2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Artışta 3 formül! TAKVİM, masadaki formüllerin detaylarına ulaştı

Asgari ücrette 75 liralık desteğin sorulması üzerine Bilgin, "İşverene değil, işçilerimize destek vereceğiz" diye konuştu.

2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Artışta 3 formül! TAKVİM, masadaki formüllerin detaylarına ulaştı

Bilgin, asgari ücretten gelir vergisinin alınmaması konusuyla ilgili soruya ise "Çalışıyoruz, her ihtimali, alternatifleri çalışıyoruz" cevabını verdi.

2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Artışta 3 formül! TAKVİM, masadaki formüllerin detaylarına ulaştı

TAKVİM, masadaki formüllerin detaylarına ulaştı.

2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Artışta 3 formül! TAKVİM, masadaki formüllerin detaylarına ulaştı

İŞTE 3'LÜ FORMÜL

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