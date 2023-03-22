Bu kişiler EYT'li olmasa da olur! Başlangıcı 2-4-6 yıl geriye çekecek! 1800-3.600-4200-5000 primle 2000 sonrası sigortalıya erken emeklilik! 45-46-50-55 yaşındakiler...
Erken emeklilik yolları arama motorlarında sorgulanıyor. 10-15 yıl sigortası olan anında emekli olma şansına sahip. 1800-3600 gününüz dolduğu an istisnai durumlarda normal süreden daha erken emekli olma imkanı var. Çalışanların emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belirlenen yaşa yetişme ve prim günü ödeme şartları aranıyor. Ancak bazı durumlarda bu şartlar geriye çekilebiliyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...
22.03.2023 21:52 - Son Güncelleme: 22.03.2023 21:52
EYT yasasından yararlanamayacaklar için erken emeklilik avantajları araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden emeklilik sağlanıyor. Öte yandan mevcut koşulların dışında on senede yaş koşulu olmadan emeklilik hakkı da bulunuyor. Peki, kimler az prim ve yılla erken emekli olacak? İşte detaylar...