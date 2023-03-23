Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan EK ZAMMI açıkladı: Emeklinin taban maaşı 7.500 TL oldu! SSK, Bağkur'lu maaş hesaplaması değişti!
Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika açıklama geldi. Başkan Erdoğan taban emekli maaşının 7.500 TL olduğunu duyurdu. Peki, yeni maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...
BAKAN BİLGİN'DEN 2023 EMEKLİLERE MÜJDE!
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Ankara'da Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün ile görüşen Bakan Bilgin, emekli maaşları ve bayram ikramiyeleriyle ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi.
"Emeklilere rahat nefes aldıracak bir düzenlemeyi ayrıntılı şekilde çalıştım. Bunu deprem bir müddet etkisiyle ertelenmiş oldu ama bu hafta içinde en geç önümüzdeki hafta bunu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim" diyen Bakan Bilgin, "İnanıyorum ki emeklilerin beklediği onları daha rahat nefes alacak bugünkü tahribatın ekonomideki daha koruyacak önerilerimizin de Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirileceğini ümit ediyorum. Bu çalışma bütün emeklilerin hayatında ciddi bir rahatlama sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.