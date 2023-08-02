Prime 1 kala 2-4-8-10 yıl erken emeklilik onaylandı! Bu kişiler EYT'den muaf! 2000-2004-2007 sigortalılar platin kadroya alınacak! 50-55 yaş...

Emekli olmak, hemen hemen herkesin hayalidir. Emeklilik için gereken şartları tamamlamak, sigorta giriş tarihine bağlı olarak belirlenen sürelerle mümkündür. Ancak, az primle emekli olma yolları da mevcuttur. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte detaylar...

Emeklilikte dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. SGK uzmanları emeklilik ile ilgili bilinmeyenleri aktardı.

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Soru: 1977 doğumluyum, 1996'da sigorta girişim, 5258 günüm var. 642 günüm eksik. Doğum borçlanması yapabilmek için doğum sonrası çalışmamak ya da ara vermek mi gerekiyor? Ben doğum iznim biter bitmez (yaklaşık iki ay) tekrar çalışmaya başladım. Uzun süre de ara vermedim. Doğum borçlanmasından yararlanabilir miyim? Sadece 2 ayı mı ödeyebiliyorum?

Cevap: Sigorta başlangıç tarihinden sonraki doğumlarda, doğum sonrasındaki iki yıl prim ödenmeyen günler borçlanılabiliyor. Sorunuzdan söz konusu sürede iki ay çalışmadığınız anlaşılıyor. Çalışmadığınız iki aylık süreyi doğum borçlanmasıyla kazanabilirsiniz.