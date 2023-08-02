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Prime 1 kala 2-4-8-10 yıl erken emeklilik onaylandı! Bu kişiler EYT'den muaf! 2000-2004-2007 sigortalılar platin kadroya alınacak! 50-55 yaş...

Emekli olmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir haber geldi. EYT'li olamayan veya mevcut şartlara uymadığı için emekli olamayanlar için, yeni bir plan açıklandı. Bu planla birlikte, bazı durumlarda 2, 4, 6, 8 ve hatta 10 yıl gibi daha kısa sürelerde erken emekli olmak mümkün hale gelecek. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 21:41 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 21:41
Prime 1 kala 2-4-8-10 yıl erken emeklilik onaylandı! Bu kişiler EYT’den muaf! 2000-2004-2007 sigortalılar platin kadroya alınacak! 50-55 yaş... 1

Emekli olmak, hemen hemen herkesin hayalidir. Emeklilik için gereken şartları tamamlamak, sigorta giriş tarihine bağlı olarak belirlenen sürelerle mümkündür. Ancak, az primle emekli olma yolları da mevcuttur. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte detaylar...

Prime 1 kala 2-4-8-10 yıl erken emeklilik onaylandı! Bu kişiler EYT’den muaf! 2000-2004-2007 sigortalılar platin kadroya alınacak! 50-55 yaş... 2

Emeklilikte dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. SGK uzmanları emeklilik ile ilgili bilinmeyenleri aktardı.

Prime 1 kala 2-4-8-10 yıl erken emeklilik onaylandı! Bu kişiler EYT’den muaf! 2000-2004-2007 sigortalılar platin kadroya alınacak! 50-55 yaş... 3

Soru: 1977 doğumluyum, 1996'da sigorta girişim, 5258 günüm var. 642 günüm eksik. Doğum borçlanması yapabilmek için doğum sonrası çalışmamak ya da ara vermek mi gerekiyor? Ben doğum iznim biter bitmez (yaklaşık iki ay) tekrar çalışmaya başladım. Uzun süre de ara vermedim. Doğum borçlanmasından yararlanabilir miyim? Sadece 2 ayı mı ödeyebiliyorum?

Cevap: Sigorta başlangıç tarihinden sonraki doğumlarda, doğum sonrasındaki iki yıl prim ödenmeyen günler borçlanılabiliyor. Sorunuzdan söz konusu sürede iki ay çalışmadığınız anlaşılıyor. Çalışmadığınız iki aylık süreyi doğum borçlanmasıyla kazanabilirsiniz.

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