Bu kişiler artık EYT'li sayılmıyor! 1995-1999-2008 sigorta girişli SSK, Bağkur, 4C'lilere EYT Türkiye modeli: 45-46-47 yaşında emekli maaşınız cepte! 7.200, 3.600, 9000 prim hesabıyla 1 gün içinde...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmalar son sürat devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son açıklamasında EYT'de tek bir formül üzerinde durulduğunu açıkladı. Ayrıca yasanın bu sene sonu çıkması bekleniyor. EYT çalışması için geri sayım devam ederken emeklilik için gün sayan vatandaşlar ne zaman ve nasıl emekli olacağı konusunda detayları araştırıyor. Bu kapsamda özellikle ilk işe giriş tarihi ve gerekli prim günü büyük önem taşıyor. İşte EYT ile ilgili son gelişmeler haberimizde!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu milyonlarca vatandaşın gündeminde sık sık yer ediniyor. Hükümet tarafından EYT hakkında yapılan son açıklamalar sıkı takibe alınıyor. Bu kapsamda çalışmayı heyecanla bekleyen milyonlar çalışmaların başlayacağı güne odaklandı. Bakan Bilgin son olarak, "Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Hollanda ve Almanya modelleri masada değil" şeklinde konuştu. Daha önce de Türkiye modeli üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT ile kimler emekli olacak? İşte merak edilenler!
EYT SON DURUM: YAŞ VE PRİM ÖN PLANDA!
Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre yeni çözümde yaş ve prim kriterleri ön planda. Buna göre, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yıl ve prim şartını tamamlamış olanların bekleyeceği yaş şartıyla ilgili bir indirim ya da belli bir yaş kriteri belirlenmesi söz konusu olabilecek.