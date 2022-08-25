Bu kişiler artık EYT’li sayılmıyor! 1995-1999-2008 sigorta girişli SSK, Bağkur, 4C’lilere EYT Türkiye modeli: 45-46-47 yaşında emekli maaşınız cepte! 7.200, 3.600, 9000 prim hesabıyla 1 gün içinde...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu milyonlarca vatandaşın gündeminde sık sık yer ediniyor. Hükümet tarafından EYT hakkında yapılan son açıklamalar sıkı takibe alınıyor. Bu kapsamda çalışmayı heyecanla bekleyen milyonlar çalışmaların başlayacağı güne odaklandı. Bakan Bilgin son olarak, "Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Hollanda ve Almanya modelleri masada değil" şeklinde konuştu. Daha önce de Türkiye modeli üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT ile kimler emekli olacak? İşte merak edilenler!