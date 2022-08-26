Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu için AGİ geri mi dönecek? Ocak 2023'te Asgari ücret 7.437 TL! 6 aylık TEFE TÜFE'ye göre %70 enflasyon zammı +1.937 TL'lik artış!

Asgari ücret zammıyla alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin, son olarak kasım ayında asgari ücrete yıl içindeki 3. zammın yapılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ancak Ocak 2023'te asgari ücrete yapılacak zamla ilgili ipuçları gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi, yüzde 70 seviyesinde. Buna göre asgari ücrete 1.937 TL'lik zam gelmesi bekleniyor. İşte 2023 Asgari ücret zammına dair hesaplamalar...