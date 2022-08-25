BİM, ŞOK, A101, Migros, CarrefourSA kırtasiye malzemeleri KATALOĞU 2022! BİM okul kırtasiye malzemeleri geldi mi? Defter, kalem, okul çantası, silgi birbirinden UCUZ fiyatlarla satışta!
Milyonlarca öğrenci Eylül'ün 12'sinde okullarına kavuşmayı bekliyor. Öğrenci ve veliler okul eşyaları için alışverişe çıkmaya başladı bile. Tüm kırtasiye ürünleri BİM raflarıda yavaş yavaş yer almaya başlıyor. Okula dönüş öncesi BİM'e uğrayamayı unutmayın. Peki BİM'e kırtasiye ve okul malzemeleri ne zaman gelecek 2022? İşte okul çantasından defterlere, pastel boyalardan sulu boya kalıbına kadar BİM, ŞOK, A101, Migros, CarrefourSA kırtasiye malzemeleri KATALOĞU 2022! BİM okul kırtasiye malzemeleri geldi mi? Defter, kalem, okul çantası, silgi birbirinden UCUZ fiyatlarla satışta!
25.08.2022 20:47 - Son Güncelleme: 25.08.2022 20:47
Eylül ayında okullarına kavuşacak milyonlarca öğrenci hazırlıkların sürdürürken ''BİM, ŞOK, A101'e kırtasiye ve okul malzemeleri geldi mi, ne zaman gelecek 2022? '' soruları sıklıkla araştırılıyor. BİM, A101, ŞOK mağazalarında öğrenciler için birbirinden kaliteli ve indirimli kıtasiye ve okul malzemeleri raflardaki yerini almaya başladı. BİM mağazalarında bu hafta öğrenci ve velilerin okul için aradığı her çeşit ürünler ziyaretçilerini bekliyor. Birbirinden kaliteli çantalar, defterler, kalemler ve daha bir çok ürün ziyaretçilerini bekliyor. İşte kaçırılmayacak BİM, ŞOK, A101, Migros, CarrefourSA kırtasiye malzemeleri KATALOĞU 2022...