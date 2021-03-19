Bu kampanyalar yok artık dedirtti! Kredi kullanarak 50.000 liraya sıfır otomobil... Almayan pişman olur!

FIAT

Fiat, mart ayında yeni Egea Ailesi'ne özel satış koşulları sunuyor. 2015 yılından bu yana Türkiye'nin Tercihi olan Egea Ailesi, ay boyunca 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.

FIAT PROFESSIONAL

Fiat Professional, mart ayı sonuna dek Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için "Uzatılmış Garantili Kredi" sunuluyor. Fiat Professional'ın avantajlı kampanyasıyla Doblo, Fiorino ve Pratico'larda 100 Bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi de kullanılabiliyor. Üstelik bu ay sınıfının ilk ve tek fabrika çıkışlı LPG'li modeli olan Fiorino "Eko", 15 bin TL nakit indirimi ve 109 bin 900 TL'lik fiyatla satın alınabiliyor.