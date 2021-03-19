Bu kampanyalar yok artık dedirtti! Kredi kullanarak 50.000 liraya sıfır otomobil... Almayan pişman olur!
Sıfır otomobillerde markalar kampanyalarına devam ediyor. Mart ayı başından itibaren markalar tarafından paylaşılan kampanyalar bu ayda da pazarın beklenilenin üzerinde satış adedine erişeceğini gösterir durumda. İşte mart ayı Fiat, Toyota, Opel, Hyundai, Citroen, Peugeot, Honda, Kia, Jeep, Seat ve Suzuki'nin otomobil markaların kampanyaları... Fiat, mart ayında yeni Egea Ailesi'ne özel satış koşulları sunuyor. 2015 yılından bu yana Türkiye'nin Tercihi olan Egea Ailesi, ay boyunca 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.
Otomotiv sektörü yeni yılın ilk aylarında hızlı bir şekilde satışlarda toparlanma başladı. Sıfır otomobil satışlarında yapılan kampanyalar ve uygun ödeme seçenekleri ile son on yılın rekoru da kırıldı. İşte Mart 2021 Fiat, Toyota, Opel, Hyundai, Citroen, Peugeot, Honda, Kia, Jeep, Seat ve Suzuki'nin otomobil kampanyaları... Döviz kuru ile birlikte sıfır araç fiyatları da değişmeye başladı. 2021 Mart ayı en uygun sıfır otomobil fiyatlarını da oldukça etkileyen ÖTV zammına rağmen vatandaşlar sıfır araç almakta oldukça kararlı. Geçtiğimiz ay sıfır araç fiyatlarını gecikmeli olarak paylaşan birçok otomotiv firması, Mart ayı için en ekonomik araba fiyatlarını paylaştı.
FIAT
Fiat, mart ayında yeni Egea Ailesi'ne özel satış koşulları sunuyor. 2015 yılından bu yana Türkiye'nin Tercihi olan Egea Ailesi, ay boyunca 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.
FIAT PROFESSIONAL
Fiat Professional, mart ayı sonuna dek Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için "Uzatılmış Garantili Kredi" sunuluyor. Fiat Professional'ın avantajlı kampanyasıyla Doblo, Fiorino ve Pratico'larda 100 Bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi de kullanılabiliyor. Üstelik bu ay sınıfının ilk ve tek fabrika çıkışlı LPG'li modeli olan Fiorino "Eko", 15 bin TL nakit indirimi ve 109 bin 900 TL'lik fiyatla satın alınabiliyor.
CITROEN
Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 303.000TL'den başlayan fiyatlarla ve seçili modellerde geçerli 150.000TL'ye özel 30 ay yüzde 0,99 faiz veya 120.000TL'ye özel 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğiyle sunuluyor. Berlingo'ya 100.000TL için 24 ay yüzde 0,99 faiz veya 50.000TL için 20 ay yüzde 0 faiz fırsatı ile sahip olmak mümkün.
Citroen C3 50.000TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı ve 145.500TL'den başlayan fiyatlarla Citroen Yetkili Satıcılarında. C3 Aircross SUV'a 67.000TL için 20 ay yüzde 0,79 faiz ile sahip olmak mümkün.
HONDA
Honda Civic Sedan modellerinde, Mart ayı boyunca 90 bin TL'lik kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranı ile 12 ay taksitli ödeme seçeneği sunuluyor. CR-V modeline sahip olmak isteyenlere, Mart ayında 100 bin TL'ye kadar kredi imkanı faizsiz ve 12 ay vadeli sağlanırken; Honda'nın kompakt SUV pazarındaki temsilcisi HR-V modelinde ise, Mart ayı boyunca 70 bin TL kredi kullanımına yüzde 0,80'den başlayan faiz oranı ile 15 ay taksit seçeneği sunuluyor.
HYUNDAI
Güney Koreli marka mart ayı için yeni bir satış kampanyası hazırladı. Hyundai i10 ve i20, Mart ayında 0 faiz fırsatı ile avantajlı hale geliyor. A segmentinin başarılı modeli i10, 50.000 TL 12 ay, B segmentindeki estetik tasarım özelliklerine sahip i20 ise 12 ay 100.000 TL kredi kullanımı için sıfır faiz ve 146.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Hyundai, nakit olarak satın almak isteyen müşterilerine ise i10 modelinde 10.500 TL, i20'de ise 21.800 TL'ye varan indirim yapıyor.
Markanın B-SUV modeli olan Kona da ise 62.900 TL'ye varan indirim veya 80.000 TL 12 ay yüzde 0.99 faizli kredi fırsatıyla sahibini bekliyor. C-SUV segmentinde Türkiye'nin en beğenilen modellerinden olan TUCSON'un N Line donanım seçeneğindeyse 100.000 TL, 12 ay sıfır faiz ve ayrıca 68.500 TL'ye varan üstün satış avantajı sunuluyor.