Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 4A-4B ve 4C'li emekli maaşı hesaplama! Yaş faktörü…
Milyonlarca çalışanın hayali olduğu için gündemde sıklıkla Emekli olunca ne kadar maaş alırım? Sorusun yanıt aranıyor. Bugünün hayalini kuranlar aylık kaç TL gelir sahibi olacağını da merak ediyor 4A-4B ve 4C'li emekli maaşı hesaplama işleminin nasıl yapıldığını sorguluyor. Yaş faktörü bu noktada büyük önem taşıyor. Sigortanın başladığı yıl, ne kadar prim ödemesi yapıldığı gibi gereklilikler de hem emekli olmayı hem de ne kadar gelir elde edeceğini yakından etkiliyor. Peki "Ne zaman emekli olurum" sorusunun yanıtı nasıl öğrenilir, maaş hesaplaması nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…
Milyonlarca çalışanın hayali olduğu için gündemde sıklıkla Emekli olunca ne kadar maaş alırım? Sorusun yanıt aranıyor. Bugünün hayalini kuranlar aylık kaç TL gelir sahibi olacağını da merak ediyor 4A-4B ve 4C'li emekli maaşı hesaplama işleminin nasıl yapıldığını sorguluyor. Yaş faktörü bu noktada büyük önem taşıyor. Sigortanın başladığı yıl, ne kadar prim ödemesi yapıldığı gibi gereklilikler de hem emekli olmayı hem de ne kadar gelir elde edeceğini yakından etkiliyor. Peki "Ne zaman emekli olurum" sorusunun yanıtı nasıl öğrenilir, maaş hesaplaması nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…
Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 4A-4B ve 4C'li emekli maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Kamu ya da özel sektör çalışanı fark etmeksizin herkesin hayali emekli olduğu günü görmektir ve bu noktada aylık kazancının ne olduğu da merak edilenler arasında yer alıyor. Emekli olma zamanı ise sigortalılık tarihi, yaş faktörü, ödenen primler gibi daha pek çok duruma bağlı olarak değişiklik gösteriyor. İşte emekli maaşına ilişkin tüm bilgiler…
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
Sigorta emeklileri internete erişim sağlayabildikleri her yerden e-devlet sistemindeki e-SGK ağı uygulamaları olan '4A emekli aylık bilgisi' ekranında SSK emeklisi, '4B emekli aylık bilgisi' ekranında Bağ-Kur emeklisi, '4C emekli aylık bilgisi' ekranında Emekli Sandığı emeklisi emekli maaşı sorgulama yapabiliyor. Ancak bu işlem için emeklinin e-Devlet Kapısı üzerinde öncelikli olarak güvenli işlem çerçevesinde kimlik doğrulaması gerçekleştirmesi gerekiyor.
4A (SSK) çalışanları emekli aylığı hesaplama işlemi;
Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.
4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:
Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.