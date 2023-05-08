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Bu hatayı yapan emekliliği 6 yıl ıskalıyor! 4A, 4B, 4C'liler dikkat! Emeklilik hesabı sil baştan yapıldı, liste komple değişti!

Erken emeklilik konusu, bir bireyin sigortalılık süresi, prim ödeme durumu ve yaş gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Ancak bazı şartlar sağlandığında emeklilik yaşı düşürülebilir. EYT (Erken Yaşta Emeklilik Talepleri) sonrasında emeklilik hesabı yeniden gözden geçirilir ve farklı formüller kadın ve erkekler için uygulanarak erken emeklilik hakkı tanınır. 4A, 4B ve 4C kapsamında çalışanların bu formüllere dikkat etmeleri büyük önem taşır. Aksi takdirde, detayları gözden kaçırdığınızda emeklilik maaşınızı erkene çekmek yerine geç emekli olmanız mümkün olabilir.

08.05.2023 09:30 - Son Güncelleme: 08.05.2023 09:30
Bu hatayı yapan emekliliği 6 yıl ıskalıyor! 4A, 4B, 4C’liler dikkat! Emeklilik hesabı sil baştan yapıldı, liste komple değişti!

Emeklilik hesabı sil baştan yapıldı. 4A, 4B, 4C'liler dikkat, bu hatayı yapanlar emekliliği 6 yıl ıskalıyor. Erken emeklilik şartları kadın ve erkekler arasında farklılık gösterebiliyor. Emekli maaşı miktarı da prim ödeme süresi ve sigortalılık süresine, ödenen prim miktarına ve emeklilik yaşına göre hesaplanıyor. Öte yandan bu hatayı yapanlar erken emekliliği 6 yıla kadar bir süreye kadar kaçırıyor.

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Bu hatayı yapan emekliliği 6 yıl ıskalıyor! 4A, 4B, 4C’liler dikkat! Emeklilik hesabı sil baştan yapıldı, liste komple değişti!

BU HATAYI YAPAN EMEKLİLİĞİ 6 YIL ISKALIYOR

4A, 4B, 4C'lilerin bu formüllere dikkat etmesi gerekiyor. Aksi takdirde emekli maaşınız erkene çekebilecekken bu detayları kaçırdığınızda 6 yıla kadar geç emekli olabilirsiniz.

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Bu hatayı yapan emekliliği 6 yıl ıskalıyor! 4A, 4B, 4C’liler dikkat! Emeklilik hesabı sil baştan yapıldı, liste komple değişti!

Kadınlar için doğum borçlanması, erken emeklilik için önemli bir yol sağlayabiliyor.

Bu hatayı yapan emekliliği 6 yıl ıskalıyor! 4A, 4B, 4C’liler dikkat! Emeklilik hesabı sil baştan yapıldı, liste komple değişti!

Çalışan kadınlar, doğum sonrası çocuk bakımı nedeniyle iş hayatından uzak kalabiliyor.

Bu hatayı yapan emekliliği 6 yıl ıskalıyor! 4A, 4B, 4C’liler dikkat! Emeklilik hesabı sil baştan yapıldı, liste komple değişti!

Bu nedenle SGK tarafından sunulan doğum borçlanması hakkından yararlanarak sigortalılık süresi artırılabilir ve emeklilik yaşı düşürülebilir.

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