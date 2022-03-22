Bu hafta A101’de neler var? İndirim günleri başladı, yeni aktüel kataloğu yayında! Fiyatlar düştü ucuza dağıtılıyor! 9,90’a indi o ürünler...

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarına haberimizde yer verdik. Bu hafta A101'de neler var? sorusu sıklıkla araştırılıyor. Her hafta aktüel ürünler kataloğunu güncelleyen A101'de yeni haftada gıdadan teknolojik aletlere, giyimden çeyiz ürünlerinde pek çok çeşit indirimli fiyatlarıyla yer alıyor. Yeni haftada Rinso 3 Litre Sıvı Deterjan 29,90 TL, Signal 1+1 Diş Fırçası 16,90 TL, almolive 500 ml Duş Jeli Çeşitleri 18,95 TL'den satılıyor. İşte tüm ürünler...