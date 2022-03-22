Emeklilik hakkında yeni detay! Emeklilik şartlarında yaş detayı! Yaş şartını sağlayamayanlar da tazminat alabilir!

Fakat bunun bazı istisnaları da yasalarımızda mevcut.

Bu istisnalardan birisi de 15 yıllık sigorta süresini ve 10 yıllık prim süresini tamamlamış olmak. Ancak bu avantajdan yararlanmak için 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamak gerekiyor.