Emeklilik hakkında yeni detay! Emeklilik şartlarında yaş detayı! Yaş şartını sağlayamayanlar da tazminat alabilir!
Milyonlarca çalışan işe girdiği günden itibaren emekli olmanın hayalini kuruyor. Ancak bazı çalışanlar emeklilikte yaş şartını sağlayamadıkları için tazminat alamayacaklarını sanıyor. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında sadece yaş şartını sağlayamayanların da tazminat alabileceğini yazdı. İşte detaylar...
22.03.2022 09:04 - Son Güncelleme: 22.03.2022 09:04
Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar tazminat alabilirler. Ancak tekrar çalışmaları kafaları karıştırıyor. Oysa Yargıtay son noktayı koydu
● Emeklilik için şartlarımı yaş dışında tamamladım.
SGK'dan yazı aldım ve iş yerine verdim. Daha sonra tazminatımı alarak ayrıldım.
Aradan 6 ay geçti. Şimdi tekrar çalışmak istiyorum.
Bu durumda tekrar çalışabilir miyim? Tekrar tazminat alabilir miyim? (İsmi saklı)
1475 sayılı yasanın 14. maddesine göre emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamış olanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacakları yazı ile tazminat talebinde bulunuyor.
Bunu biraz daha açalım.