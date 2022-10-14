🚘Bu geceye dikkat AKARYAKITA FLAŞ ZAM! Brent petrol korkunç yükseldi! Son dakika Shell, Total Motorin, Benzin, LPG fiyatları! İstanbul, Ankara...
Bir önceki gün 94,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 artarak 94,79 dolar oldu. Brent petroldeki yükseliş devam ederken vatandaşlar sıklıkla akaryakıt güncel fiyatlarını araştırıyor. Son günlerde benzin ve motorine yapılan zamlara bir yenisi daha ekleniyor. 15 Ekim 2022 itibariyle motorin grubuna zam gelecek. İşte akaryakıt fiyatları!
Son dakika... Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,79 dolardan işlem görüyor. Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petroldeki yükseliş sürücüleri korkuttu. Bu geceye dikkat AKARYAKITA FLAŞ ZAM geliyor. İşte güncel Shell, Total Motorin, Benzin, LPG fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir...
PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE
Dün 94,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 artarak 94,79 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,48 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlar, zayıf dolar ve ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış nedenleriyle dalgalı bir seyir izliyor.
ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek fiyatları destekliyor.
Petrol Üreticisi Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ülkelerin de dahil olduğu OPEC+ grubunun üretim kesintisi kararı da fiyatları desteklemeye devam ediyor.