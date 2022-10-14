🚘Bu geceye dikkat AKARYAKITA FLAŞ ZAM! Brent petrol korkunç yükseldi! Son dakika Shell, Total Motorin, Benzin, LPG fiyatları! İstanbul, Ankara...

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek fiyatları destekliyor.

Petrol Üreticisi Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ülkelerin de dahil olduğu OPEC+ grubunun üretim kesintisi kararı da fiyatları desteklemeye devam ediyor.