31 Ekim 2022 tarihine kadar başvuran alacak! Emekli maaşı olanlara 500 TL verilecek! Ödemeler başladı! SSK / Bağkur / Emekli Sandığı farkı YOK!
Milyonlarca emekliyi sevindiren haber geldi. Emeklilere anında 500 TL veriliyor. Kampanya için başvurular başladı. 31 Ekim'e kadar bu fırsattan yararlanabilirsiniz. İşte ayrıntılar...
15.10.2022 12:39 - Son Güncelleme: 15.10.2022 12:39
Kampanyadan yararlanmak için ne yapılmalı?
•Kampanyadan yararlanacak müşterilerimizin Maximum Mobil'den kampanyaya katılıp aldığı Referans Kodunu SGK (SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) maaşı sahibi emekli yakınları ile paylaşması gerekmektedir.