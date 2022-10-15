Kayıtlar SGK üzerinden... Çalışan çalışmayan tüm annelere 325+50 euro ödeme yapılıyor! Hemen hesaba yatıyor

SGK bağlamında Avrupa Birliği destekli bakıcı desteğinde 325 euro artı özel gereksinimli çocukların ailesi için de 50 euro çoktan bir yardım sağlıyor. Hamilelik ardından bayan istihdamını güvenliğini sağlamak bağlamında atılan bu adımla bakıcı ödemesi devlet tarafından sağlanıyor. Hangi alanda yardım alabilmek istediğinizi açıkladığınız sayfada oluşturulan değerlendirmeler sonunda başvurunuzun hali SMS olarak bildirilir. İstisnai olarak belirtilmeyen hallerde e devlet üzerinden başvurularım sekmesinden alakalı başvurunuzun değerlendirmesini görebilirsiniz.