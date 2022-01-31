Bu fiyata bulan stok yapacak! A101, Migros, CarrefourSA, ŞOK tereyağı fiyatları ne kadar? 10, 95 TL’ye kadar düştü! 1 Kg tereyağı...

Tereyağı fiyatları zincir marketler arasında farklılıklar gösteriyor. Marketlerin güncel tereyağı fiyatları merak ediliyor. Hangi market tereyağını yağını kaç TL'den satıyor? En ucuz tereyağı hangi markette satılıyor? Soruları sıklıkla sorulmaya başlandı. Haberimizde yer alan zincir marketlerdeki tereyağı fiyatlarını karşılaştırıp en uygununu seçebilirsiniz. İşte en güncel A101, Migros, CarrefourSA, ŞOK tereyağı fiyat listesi!