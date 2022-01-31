Bu fiyata bulan stok yapacak! A101, Migros, CarrefourSA, ŞOK tereyağı fiyatları ne kadar? 10, 95 TL'ye kadar düştü! 1 Kg tereyağı...
Hemen hemen her evde temel ihtiyaçlar listesinde yer alan tereyağı, sofraların vazgeçilmez bir parçası olarak görülüyor. Vatandaşlar zincir marketlerde indirimli tereyağı fiyat listesine göz atmak istiyor. Son dönemde gıda fiyatlarında yaşanan artışlar tereyağı fiyatlarına yansımış durumda. Alışverişinde uygun fiyatlar arayanlar için haberimizde A101, Migros, CarrefourSA güncel tereyağı fiyatlarına yer verdik. Haberimiz içersinde zincir marketlerde yer alan tereyağı fiyatlarını karşılaştırıp en uygununu seçebilirsiniz. Peki, en ucuz tereyağı hangi markette? Tereyağı güncel fiyatları ne kadar? A101, Migros, CarrefourSA en ucuz tereyağı hangi markette satılıyor? İşte tüm merak edilenler...
31.01.2022 10:32
- Son Güncelleme: 31.01.2022 10:32
Tereyağı fiyatları zincir marketler arasında farklılıklar gösteriyor. Marketlerin güncel tereyağı fiyatları merak ediliyor. Hangi market tereyağını yağını kaç TL'den satıyor? En ucuz tereyağı hangi markette satılıyor? Soruları sıklıkla sorulmaya başlandı. Haberimizde yer alan zincir marketlerdeki tereyağı fiyatlarını karşılaştırıp en uygununu seçebilirsiniz. İşte en güncel A101, Migros, CarrefourSA, ŞOK tereyağı fiyat listesi!
Sofralarında tereyağı görmeyi özleyen vatandaşlar, tereyağı alışverişlerini uygun fiyatlar karşılığında yapabilmek için zincir marketlerin tereyağı fiyatlarını kıyaslamaya başladı. Peki, en ucuz tereyağı hangi markette?