18-59 yaş arası yeni aya zamlı maaşlarla merhaba diyecek! Kazanç takvimi netleşti! İşte 1.420 TL artışla virgülü virgülüne yapılan hesaplamalar
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret, emekli ve memur maaşları geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Emekli ve memurlar zamlı maaşlarını Ocak ayının ortalarından itibaren hesaplarında gördü. Özel sektörde çalışanlar zamlı maaşlarını Şubat ayının ilk gününden itibaren almaya başlayacak. Öte yandan asgari geçim indirimine dair detaylar da çalışanların en merak ettiği konulardan birisi olarak karşımıza çıktı. Haberimizde emekli, memur ve asgari ücretli başta olmak üzere milyonlarca vatandaşın alacağı zamlı maaşları hesapladık. İşte hesaplara yatırılacak yeni ücretler...
18-59 yaş arası yeni aya zamlı maaşlarla merhaba diyecek! Kazanç takvimi netleşti! İşte 1.420 TL artışla virgülü virgülüne yapılan hesaplamalar... Milyonlarca kişiyi ilgilendiren zam tutarları bu ay netleşti. Bilindiği üzere asgari ücret 1.428 TL artışla 4.253 TL'ye yükseldi. Bu ayın ortalarında itibaren emekli ve memurlar zamlı maaşlarını ceplerine koydu. Öte yandan KYK bursu, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı başta olmak üzere pek çok destek ödemesinin tutarında da bu ay itibariyle artış yaşandı. Milyonlarca kişi şimdi 2022 yılında ödemelerin yapılacağı tarihi bekliyor.
YÜKSEK MAAŞTA HESAP NASIL OLACAK?
Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar için de gelirlerindeki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacak. Bu çalışanlar için de en az 638 liralık gelir vergisinden vazgeçilecek.