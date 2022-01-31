18-59 yaş arası yeni aya zamlı maaşlarla merhaba diyecek! Kazanç takvimi netleşti! İşte 1.420 TL artışla virgülü virgülüne yapılan hesaplamalar... Milyonlarca kişiyi ilgilendiren zam tutarları bu ay netleşti. Bilindiği üzere asgari ücret 1.428 TL artışla 4.253 TL'ye yükseldi. Bu ayın ortalarında itibaren emekli ve memurlar zamlı maaşlarını ceplerine koydu. Öte yandan KYK bursu, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı başta olmak üzere pek çok destek ödemesinin tutarında da bu ay itibariyle artış yaşandı. Milyonlarca kişi şimdi 2022 yılında ödemelerin yapılacağı tarihi bekliyor.