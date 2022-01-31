Araç alacaklar acele edin! 35.000 TL indirimi kaçırmayın! Renault otomobil kampanyalarında bugün son gün! İşte güncel fiyatlar...

2022 yılında araba alamanın hayalini kuranlar pek çok markada olduğu gibi Renault'un da güncel kampanyalarını merak ederek araştırıyor. 31 Ocak yani bugün sona erecek olan nakit indirimi kampanyası Renault'un belirlenen modellerinde geçerli, ayrıca takas indirimi de yapılıyor. Renault marka otomobillerin güncel fiyatlarını ve satış kampanyalarını haberimizden öğrenerek tercihinizi yapabilirsiniz.