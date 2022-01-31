Araç alacaklar acele edin! 35.000 TL indirimi kaçırmayın! Renault otomobil kampanyalarında bugün son gün! İşte güncel fiyatlar...
Araba sahibi olmanın hayalini kuranlar Renault markasının güncel kampanyalarını yakından takip ediyor. Belirli tarihler arasında bazı modellerinde nakit para indirimi yapmasıyla oldukça dikkat çekiyor. Bugün sona erecek olan 25.000 TL, 35.000 TL ve takas indirimi fırsatından yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Renault otomobil kampanyalarını haberimizden inceleyebilirsiniz. Ayrıca Renault otomobil modellerinin güncel fiyatlarını da sizler için derledik, bütçenize uygun olan seçimi yapabilirsiniz.
2022 yılında araba alamanın hayalini kuranlar pek çok markada olduğu gibi Renault'un da güncel kampanyalarını merak ederek araştırıyor. 31 Ocak yani bugün sona erecek olan nakit indirimi kampanyası Renault'un belirlenen modellerinde geçerli, ayrıca takas indirimi de yapılıyor. Renault marka otomobillerin güncel fiyatlarını ve satış kampanyalarını haberimizden öğrenerek tercihinizi yapabilirsiniz.
Yeni Captur'ün karma CO2 salımı 121 – 123 g/km; yakıt tüketimi 4,6 – 6,6 lt/100km aralığındadır. Temsili model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 31.01.2022 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS'in, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkı saklıdır.
Zoe'nin ortalama CO2 salımı 0 g/km; enerji tüketimi 172 Wsa/km'dir. Temsili model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 31.01.2022 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS'in, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkı saklıdır.