Son dakika: Araç kullananlar dikkat: Cezası 1228 TL! Bunu yapmadan çıkmayın!

1228 TL DEZENFEKTAN CEZASI

Trafiğe çıkan araç sürücülerinin belli kurallara dikkat etmesi gerekiyor ve aksi durumda ceza alıyorlar. Manisa'da yeni yaşanan bir olayda son dakika habere göre koronavirüsten korunmak için sıklıkla kullandığımız dezenfektanlar sürücüler için sıkıntı oluşturabiliyor. 1228 TL ceza kesilen sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Diğer araç sürücülerinin de ceza yememek adına bazı konulara dikkat etmesi gerektiği bu olayla daha da netleşti. İşte olaya ilişkin detaylar ve araç sürücülerine öneriler…