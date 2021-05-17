Son dakika: Araç kullananlar dikkat: Cezası 1228 TL! Bunu yapmadan çıkmayın!
Milyonlarca araç sahibi bugün 17 günlük tam kapanmanın sona ermesi ile trafiğe çıktı. Koronavirüs ile mücadelede vazgeçilmez ürünlerimizden biri olan dezenfektanlar çok kullanıldığında sürücüler için olumsuzluk teşkil edebiliyor. Yakın zamanda yaşanan bir olayda dezenfektan cezası alan sürücü sonrasından uzmanlardan önemli açıklamalar ve öneriler de geldi. Araç sahiplerinin 1228 TL dezenfektan ceza almamak için dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir? İşte tüm detaylar…
Milyonlarca araç sahibi bugün 17 günlük tam kapanmanın sona ermesi ile trafiğe çıktı. Koronavirüs ile mücadelede vazgeçilmez ürünlerimizden biri olan dezenfektanlar çok kullanıldığında sürücüler için olumsuzluk teşkil edebiliyor. Yakın zamanda yaşanan bir olayda dezenfektan cezası alan sürücü sonrasından uzmanlardan önemli açıklamalar ve öneriler de geldi. Araç sahiplerinin 1228 TL dezenfektan ceza almamak için dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir? İşte tüm detaylar…
1228 TL DEZENFEKTAN CEZASI
Trafiğe çıkan araç sürücülerinin belli kurallara dikkat etmesi gerekiyor ve aksi durumda ceza alıyorlar. Manisa'da yeni yaşanan bir olayda son dakika habere göre koronavirüsten korunmak için sıklıkla kullandığımız dezenfektanlar sürücüler için sıkıntı oluşturabiliyor. 1228 TL ceza kesilen sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Diğer araç sürücülerinin de ceza yememek adına bazı konulara dikkat etmesi gerektiği bu olayla daha da netleşti. İşte olaya ilişkin detaylar ve araç sürücülerine öneriler…
Son dakika haberine göre, Manisa'da 6 haziranda veteriner hekimliği yapan B.B. (46), kliniğine giderken polis uygulamasına takıldı. Alkolmetre üflemesi istenen B.B., cihaza üfleyince 0.30 promil alkollü çıktı.
Ancak alkol kullanmadığını söyleyen sürücü B.B. polisi ikna edemeyince ehliyetine 6 ay el kondu ve 1228 TL para cezası kesildi.
Kendi imkânıyla araştırma yapan B.B., kullandığı dezenfektanın alkollü çıkmasına neden olduğunu tespit etti. B.B., dezenfektan kullandıktan sonra maske takarak 2.5 dakika bekledi.
Daha sonra aldığı alkol metre cihazına üfleyerek 0.19 promil alkol çıktığını gördü. Bunun üzerine B.B., Manisa Sulh Ceza Mahkemesi'ne dava açarak ceza kararına cezaya itiraz etti.