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Son dakika haberleri: Son tarih açıklandı! Vatandaş akın etti! Faizsiz kredi, hibe, vergi, TOKİ indirimi müjdesi! Kaçmaz fırsat!

Son dakika haberleri: Peş peşe güzel açıklamalar yapıldı. Bu bağlamda müjdeler peşi sıra geldi. Esnafa faizsiz kredi, hibe, ciro dayanağı vatandaşa da TOKİ'den indirim olanağı ve vergi, çek ile icra ertelemeleri mevzusunda 31 Mayıs'a kadar vakit tanındı. Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren esnafa 2021'in Ocak, Şubat ve Mart dönemini kapsayacak şekilde 3 ay boyunca 1.000 liralık hibe (gelir kaybı desteği) ve büyükşehirde 750 lira diğer şehirlerde de 500 lira olmak üzere kira desteği uygulaması başlatılmıştı. Son açıklanan kararla nisan da eklenerek, verilecek desteğin süresi 3 ay yerine 4 aya çıkarıldı. İşte, mayısa özel desteklerin tüm ayrıntıları...

18.05.2021 08:20 - Son Güncelleme: 18.05.2021 08:20
Son dakika haberleri: Son tarih açıklandı! Vatandaş akın etti! Faizsiz kredi, hibe, vergi, TOKİ indirimi müjdesi! Kaçmaz fırsat!

Pandeminin hem bireylere hem de esnafa etkisini azaltmak için devlet çeşitli isimler altında çok sayıda destek sağlıyor. Koronavirüs salgınında üçüncü dalganın yaşanması üzerine nisandan itibaren Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), ücretsiz izin, işten çıkarma yasağı, nakdi ücret desteği gibi birçok uygulamanın süresi haziran sonuna kadar uzatılırken, bu ay için kaçırılmayacak fırsatlar da var. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) 5 milyar lira bütçeli yeni programına başvurular 21 Mayıs'a kadar sürecek. Bu kapsamda küçük işletmelere 75 bin liraya kadar hızlı ve kolay kredi desteği sağlanacak. 3 yılı geri ödemesiz olan can suyu kredisi, üstelik faizsiz ve teminatsız. Bir başka ifadeyle bedava.

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Son dakika haberleri: Son tarih açıklandı! Vatandaş akın etti! Faizsiz kredi, hibe, vergi, TOKİ indirimi müjdesi! Kaçmaz fırsat!

1- 7 BİN LİRA İÇİN BAŞVURUYU KAÇIRMAYIN

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren esnafa 2021'in Ocak, Şubat ve Mart dönemini kapsayacak şekilde 3 ay boyunca 1.000 liralık hibe (gelir kaybı desteği) ve büyükşehirde 750 lira diğer şehirlerde de 500 lira olmak üzere kira desteği uygulaması başlatılmıştı. Son açıklanan kararla nisan da eklenerek, verilecek desteğin süresi 3 ay yerine 4 aya çıkarıldı.

Son dakika haberleri: Son tarih açıklandı! Vatandaş akın etti! Faizsiz kredi, hibe, vergi, TOKİ indirimi müjdesi! Kaçmaz fırsat!

Esnafa 4 ayda 7 bin lira toplam ödeme imkanı sağlayan yardım için başvurular, e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden 31 Mayıs saat 23.59'a kadar yapılabilecek.


Son dakika haberleri: Son tarih açıklandı! Vatandaş akın etti! Faizsiz kredi, hibe, vergi, TOKİ indirimi müjdesi! Kaçmaz fırsat!

CİRO VE PRİM KATKISI

Bu arada yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetinde bulunan işletmelere yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteği (2 bin liradan 40 bin liraya kadar) için de başvurular, 31 Mayıs 2021 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Son dakika haberleri: Son tarih açıklandı! Vatandaş akın etti! Faizsiz kredi, hibe, vergi, TOKİ indirimi müjdesi! Kaçmaz fırsat!

Ciro yardımı nisan ve mayısı kapsayacak şekilde 2 ay için ödeniyor. Ayrıca lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi birçok alanda mayıs sonuna kadar 1.500 lira sigorta prim yardımı da var.