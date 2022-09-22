TOKİ'den çıkan ev başkasına devredilir mi? Hem konut, hem arsa başvurusu yapabilir miyim? Sosyal Konut Projesinde 10 doğru 10 yanlış!

EN ÇOK SORU KONUT TİPİNİN SEÇİLİP SEÇİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN

Kuruma projeyle ilgili en çok sorulan soruların başında "başvuru aşamasında konut tipinin seçilip seçilemeyeceğine" ilişkin olanlar yer aldı. Vatandaşlar, bu konudaki soruları üzerine konut tipi ayrımı olmadan proje bazında başvuru yapılabileceği bilgisini edindi.

50.000/100.000 Konut Projesi kurasında hak sahibi olduğu konut satış sözleşmesini imzalamayanların yeni projeye başvurma imkanı olup olmadığına yönelik sorular ise ikinci sırayı oluşturdu.