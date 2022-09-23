Erken emeklilikte 38-40-44 yaş müjdesi: O kişilere ne EYT ne de YAŞ şartı yok! 1995, 1997, 1999 öncesi, 2002, 2008 sonrası işe girenler...
Erken emeklilikte yeni çoğu ayrıntı gün yüzüne çıktı! Emekli olarak yaşlılık dönemini garanti altına almak isteyen ve bu amaç uğruna da yıllarca çalışıp didinenler için, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan müjdeli haber geldi. Kamu kurumu, belirlemiş olduğu formüller kapsamında atılması gereken adımları atan tüm vatandaşların, 6 yıla kadar erken emekli olabileceklerini duyurdu. İşte SGK'nın erken emeklilik formüllerine ilişkin merak edilenler...
Bütün çalışanlar emeklilik hayali ile iş hayatına devam ederken erken emeklilik amacıyla aranılan formül açıklandı. Erken emekli olmak ve daha yüksek emekli maaşı alabilmek isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. Emeklilik ardından maaşları düşük olsa da, çoğu vatandaş emekli olabilmek amacıyla gün saymaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise değişik yollardan erken emekli olabilmek için de yollar aramaktadır. İşte EYT yasasından hemen önce erken emekli olma yolları!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 5510 sayılı Kanunun hizmet borçlanmalarına ilişkin hükümleri ile kimlerin prim borçlanması yaparak erken emekli olabileceğine ilişkin detayları açıkladı. SGK'ya başvurmanız halinde erken emekli olmanızın önü açılıyor. İşte madde madde erken emeklilik için gereken şartlar...
2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar,