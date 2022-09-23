Erken emeklilikte 38-40-44 yaş müjdesi: O kişilere ne EYT ne de YAŞ şartı yok! 1995, 1997, 1999 öncesi, 2002, 2008 sonrası işe girenler...

Bütün çalışanlar emeklilik hayali ile iş hayatına devam ederken erken emeklilik amacıyla aranılan formül açıklandı. Erken emekli olmak ve daha yüksek emekli maaşı alabilmek isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. Emeklilik ardından maaşları düşük olsa da, çoğu vatandaş emekli olabilmek amacıyla gün saymaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise değişik yollardan erken emekli olabilmek için de yollar aramaktadır. İşte EYT yasasından hemen önce erken emekli olma yolları!