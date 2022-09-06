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Haberler Ekonomi Bu bankalarda adeta yer yerinden oynuyor! Vakıfbank, Finansbank, TEB, Ziraat, ING'den son dakika kararı! Hemen bu tabloya bakın!

Bu bankalarda adeta yer yerinden oynuyor! Vakıfbank, Finansbank, TEB, Ziraat, ING'den son dakika kararı! Hemen bu tabloya bakın!

Vatandaşlar anlık nakit para ihtiyaçlarını bankalar aracılığıyla gideriyor. Eylül ayına girdiğimiz şu zamanlarda nakit gereksinimi olan milyonlarca vatandaş bankaların güncel faiz oranları ile alakalı incelemeler yapıyor. Konu ile alakalı olarak verdiği detaylara göre, nakit gereksinimi olan kişilerin merak ettiği ve araştırdığı tüketici kredisi faizleri her bankada değişiyor. Söz konsu kredideki aylık ödemeler de o bankanın faiz seviyesine göre değişiyor.

takvim.com.tr
06.09.2022 14:18 - Son Güncelleme: 06.09.2022 14:18
Bu bankalarda adeta yer yerinden oynuyor! Vakıfbank, Finansbank, TEB, Ziraat, ING’den son dakika kararı! Hemen bu tabloya bakın!

Yeni aya girdiğimiz şu zamanlarda toplamda 5 banka kredi faiz seviyesini güncelledi. Peki hangi bankalarda faiz seviyesi değişti? En düşük kredi faiz seviyesini hangi banka sunuyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu bankalarda adeta yer yerinden oynuyor! Vakıfbank, Finansbank, TEB, Ziraat, ING’den son dakika kararı! Hemen bu tabloya bakın!

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI EYLÜL 2022

Tutar: 50 bin Türk Lirası

Vade: 36 ay

36 ay için faiz oranı: 2,24

Aylık taksit tutarı: 2 bin 222 Türk Lirası

Bu bankalarda adeta yer yerinden oynuyor! Vakıfbank, Finansbank, TEB, Ziraat, ING’den son dakika kararı! Hemen bu tabloya bakın!

ING İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI EYLÜL 2022

Tutar: 50 bin Türk Lirası

Vade: 36 ay

36 ay için faiz oranı: 2,54

Aylık taksit tutarı: 2 bin 350 Türk Lirası

Bu bankalarda adeta yer yerinden oynuyor! Vakıfbank, Finansbank, TEB, Ziraat, ING’den son dakika kararı! Hemen bu tabloya bakın!

GARANTİ İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI EYLÜL 2022

Tutar: 50 bin Türk Lirası

Vade: 36 ay

36 ay için faiz oranı: 2,50

Aylık taksit tutarı: 2 bin 486 Türk Lirası

Bu bankalarda adeta yer yerinden oynuyor! Vakıfbank, Finansbank, TEB, Ziraat, ING’den son dakika kararı! Hemen bu tabloya bakın!

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI EYLÜL 2022

Tutar: 50 bin Türk Lirası

Vade: 36 ay

36 ay için faiz oranı: 1,64

Aylık taksit tutarı: 2 bin 102 Türk Lirası

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