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Haberler Ekonomi EYT'li, SSK, Bağkur, 4C'li eyvah! Bilmeyen başını taşlara vuruyor! E-Devlet'ti kontrol edin! S,Ş,K harfleri varsa emekliliğiniz yanacak!

EYT'li, SSK, Bağkur, 4C'li eyvah! Bilmeyen başını taşlara vuruyor! E-Devlet'ti kontrol edin! S,Ş,K harfleri varsa emekliliğiniz yanacak!

Çalışanlar, emekliliğini bekleyenler dikkat! Bu tuzağa düşmeyin! E-Devlet'ti kontrol edin! S,Ş,K harfleri varsa emekliliğiniz yanacak! Bilmeyen başını taşlara vuruyor! EYT'li, SSK, Bağkur, 4C'li tümünü ilgilendiriyor. Bilindiği üzere emekli olabilmek için primin yeterli olması gerekiyor. 'Hatır sigortası' denilen uygulamalardan uzak durun. Söz konusu uygulama ileride başınıza iş açabilir. İnternetten ya da E-Devlet'ten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde bazı harfler görüyorsanız çok ciddiye alın. İşte detaylar...

07.09.2022 11:41 - Son Güncelleme: 07.09.2022 11:41
E-Devlet’ti kontrol edin! S,Ş,K harfleri varsa emekliliğiniz yanacak! Bilmeyen başını taşlara vuruyor! EYT’li, SSK, Bağkur, 4C’li eyvah!

Emeklilik hakkınız iptal edilebilir. Hemen girip bakın! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sahte sigortalı bildirimini engellemek için sıkı önlemler alıyor. Bu noktada bazı kriterler çerçevesinde iş yerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlıyor. Bu tanımlar S (Sahte iş yeri), Ş (Şüpheli iş yeri) ve K (Kontrollü iş yeri) harfleri ile kodlanıyor. E-Devlet'ti kontrol edin! S,Ş,K harfleri varsa...

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E-Devlet’ti kontrol edin! S,Ş,K harfleri varsa emekliliğiniz yanacak! Bilmeyen başını taşlara vuruyor! EYT’li, SSK, Bağkur, 4C’li eyvah!

Herhangi bir yerde çalışmadığı halde kendini çalışıyormuş gibi gösterenler için devlet bir takım tedbirler alıyor. Özellikle emekilik hakkı kazananlar bu şekilde prim ödediyse yandı! Çünkü tespit edildiğinde emeklilik hakkını kaybediyor.

E-Devlet’ti kontrol edin! S,Ş,K harfleri varsa emekliliğiniz yanacak! Bilmeyen başını taşlara vuruyor! EYT’li, SSK, Bağkur, 4C’li eyvah!

Bilindiği üzere ülkemizde emeklilik için mutlaka SGK'ya prim ödemek gerekiyor. Bu primler de ya bir işyerinde çalışarak ya da kendi işinizi yaparak ödemek mümkün.

E-Devlet’ti kontrol edin! S,Ş,K harfleri varsa emekliliğiniz yanacak! Bilmeyen başını taşlara vuruyor! EYT’li, SSK, Bağkur, 4C’li eyvah!

Ayrıca isteğe bağlı sigorta ya da borçlanmalar yoluyla da prim kazanılıyor. İşe ilk girdiğimiz tarihe göre prim gün sayımız belirleniyor.

E-Devlet’ti kontrol edin! S,Ş,K harfleri varsa emekliliğiniz yanacak! Bilmeyen başını taşlara vuruyor! EYT’li, SSK, Bağkur, 4C’li eyvah!

Bu primlerimizin, daha doğrusu hizmetlerimizin dökümünü artık E-Devlet sistemi üzerinden rahatça görebiliyoruz. Böylece sigortamız yapılmış mı, primlerimiz ödenmiş mi, bizim adımıza mı başkası adına mı yazılmış hepsini görebiliriz.

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