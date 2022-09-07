EYT'li, SSK, Bağkur, 4C'li eyvah! Bilmeyen başını taşlara vuruyor! E-Devlet'ti kontrol edin! S,Ş,K harfleri varsa emekliliğiniz yanacak!
Çalışanlar, emekliliğini bekleyenler dikkat! Bu tuzağa düşmeyin! E-Devlet'ti kontrol edin! S,Ş,K harfleri varsa emekliliğiniz yanacak! Bilmeyen başını taşlara vuruyor! EYT'li, SSK, Bağkur, 4C'li tümünü ilgilendiriyor. Bilindiği üzere emekli olabilmek için primin yeterli olması gerekiyor. 'Hatır sigortası' denilen uygulamalardan uzak durun. Söz konusu uygulama ileride başınıza iş açabilir. İnternetten ya da E-Devlet'ten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde bazı harfler görüyorsanız çok ciddiye alın. İşte detaylar...
07.09.2022 11:41 - Son Güncelleme: 07.09.2022 11:41
Emeklilik hakkınız iptal edilebilir. Hemen girip bakın! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sahte sigortalı bildirimini engellemek için sıkı önlemler alıyor. Bu noktada bazı kriterler çerçevesinde iş yerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlıyor. Bu tanımlar S (Sahte iş yeri), Ş (Şüpheli iş yeri) ve K (Kontrollü iş yeri) harfleri ile kodlanıyor. E-Devlet'ti kontrol edin! S,Ş,K harfleri varsa...