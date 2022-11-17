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Haberler Ekonomi Bu aya özel 16-30 KASIM'DA temel ihtiyaçlar %30 DÜŞÜYOR! Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİM şöleni başladı!

Bu aya özel 16-30 KASIM'DA temel ihtiyaçlar %30 DÜŞÜYOR! Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİM şöleni başladı!

Tarım Kredi Kooperatif market fiyatları oldukça merak ediliyor. İşte güncel fiyatlar...

takvim.com.tr
17.11.2022 10:33 - Son Güncelleme: 17.11.2022 10:33
Bu aya özel 16-30 KASIM’DA temel ihtiyaçlar %30 DÜŞÜYOR! Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİM şöleni başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde temel ürünlerde başlatılan indirimler devam ediyor. İşte Tarım Kredi KooperatifMarket tarafından Kasım ayına özel yapılan indirimler...

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Bu aya özel 16-30 KASIM’DA temel ihtiyaçlar %30 DÜŞÜYOR! Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİM şöleni başladı!

Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor.

MAHALLE BAKKALLARINDA KOOP DÖNEMİ...

Bu aya özel 16-30 KASIM’DA temel ihtiyaçlar %30 DÜŞÜYOR! Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİM şöleni başladı!

Temel ihtiyaç ürünlerinde indirim uygulayan Tarım Kredi Kooperatif Market, 16-30 Kasım kataloğunu yayınladı.

Bu aya özel 16-30 KASIM’DA temel ihtiyaçlar %30 DÜŞÜYOR! Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİM şöleni başladı!

Tarım Kredi Market indirim kataloğunda yer alan sıvıyağ, tavuk çeşitleri, dana sucvuk, siyah zeytin, beyaz peynir ve süt gibi onlarca ürün raflardaki yerini aldı.

Bu aya özel 16-30 KASIM’DA temel ihtiyaçlar %30 DÜŞÜYOR! Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİM şöleni başladı!

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