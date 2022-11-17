Bu aya özel 16-30 KASIM’DA temel ihtiyaçlar %30 DÜŞÜYOR! Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİM şöleni başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde temel ürünlerde başlatılan indirimler devam ediyor. İşte Tarım Kredi KooperatifMarket tarafından Kasım ayına özel yapılan indirimler...