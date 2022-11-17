Bu aya özel 16-30 KASIM'DA temel ihtiyaçlar %30 DÜŞÜYOR! Tarım Kredi Kooperatif Market İNDİRİM şöleni başladı!
Tarım Kredi Kooperatif market fiyatları oldukça merak ediliyor. İşte güncel fiyatlar...
17.11.2022 10:33 - Son Güncelleme: 17.11.2022 10:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde temel ürünlerde başlatılan indirimler devam ediyor. İşte Tarım Kredi KooperatifMarket tarafından Kasım ayına özel yapılan indirimler...
Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor.
Temel ihtiyaç ürünlerinde indirim uygulayan Tarım Kredi Kooperatif Market, 16-30 Kasım kataloğunu yayınladı.