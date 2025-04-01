Bu ay hangi şirketler ödeme yapacak? 2025 Nisan ayı temettü takvimi geldi

Borsa İstanbul'da temettü zamanı başlıyor. Aralarında Aygaz, TOFAŞ, Vakko ve Çelebi gibi birçok şirket, Nisan ayı boyunca yatırımcılarına kazanç dağıtacak.
🔥 AYGAZ – %6.32 – 💰 10.6675₺
🏗️ CIMSA – %1.05 – 💰 0.5393₺
🏦 SAHOL – %3.03 – 💰 2.5500₺
🚜 TTRAK – %5.05 – 💰 41.1974₺
🚗 FROTO – %1.37 – 💰 14.5350₺
🧃 SEGMN – %2.35 – 💰 0.5208₺
🚘 TOASO – %5.69 – 💰 10.2000₺
🧱 AFYON – %5.75 – 💰 0.8500₺
🏢 AKMGY – %5.76 – 💰 12.6400₺
🛞 ALCAR – %4.73 – 💰 53.7349₺
🏛️ KCHOL – %3.58 – 💰 5.8480₺
📦 LIDER – %0.06 – 💰 0.1212₺
🕌 ALBRK – %2.41 – 💰 0.1466₺
👗 VAKKO – %4.90 – 💰 3.4000₺
🏘️ YGGYO – %9.01 – 💰 7.0000₺
🏗️ ENKAI – %2.67 – 💰 1.7000₺
⚡ ALARK – %2.23 – 💰 2.2507₺
🧪 SELEC – %0.53 – 💰 0.3400₺
🔋 AYEN – %0.81 – 💰 0.2119₺
🏖️ KSTUR – %0.19 – 💰 11.9000₺
🧼 KTLEV – %1.45 – 💰 0.9350₺
🚐 ESCAR – %0.20 – 💰 0.1020₺
✈️ CLEBI – %4.25 – 💰 125.3750₺
🏭 GLCVY – %4.36 – 💰 2.1296₺
🏙️ AVPGY – %2.65 – 💰 1.5000₺
🔩 SARKY – %1.67 – 💰 0.3500₺
🔌 NTGAZ – %6.73 – 💰 0.4928₺
🏬 PAGYO – %4.59 – 💰 2.8736₺
Fotoğraflar: AA
🧾 BRKVY – %0.83 – 💰 0.4573₺