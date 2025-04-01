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Bu ay hangi şirketler ödeme yapacak? 2025 Nisan ayı temettü takvimi geldi

BIST'te işlem gören köklü şirketler, 2025 Nisan ayı boyunca yatırımcılarına nakit temettü dağıtımı yapacak. Başlıca şirketlerin ödeme takvimi ve temettü oranları yatırımcıların radarında!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 09:05 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 09:05
Bu ay hangi şirketler ödeme yapacak? 2025 Nisan ayı temettü takvimi geldi

Borsa İstanbul'da temettü zamanı başlıyor. Aralarında Aygaz, TOFAŞ, Vakko ve Çelebi gibi birçok şirket, Nisan ayı boyunca yatırımcılarına kazanç dağıtacak.

Bu ay hangi şirketler ödeme yapacak? 2025 Nisan ayı temettü takvimi geldi

📅 2 Nisan

  • 🔥 AYGAZ – %6.32 – 💰 10.6675₺

  • 🏗️ CIMSA – %1.05 – 💰 0.5393₺

  • 🏦 SAHOL – %3.03 – 💰 2.5500₺

  • 🚜 TTRAK – %5.05 – 💰 41.1974₺

Bu ay hangi şirketler ödeme yapacak? 2025 Nisan ayı temettü takvimi geldi

📅 3 Nisan

  • 🚗 FROTO – %1.37 – 💰 14.5350₺

  • 🧃 SEGMN – %2.35 – 💰 0.5208₺

  • 🚘 TOASO – %5.69 – 💰 10.2000₺

Bu ay hangi şirketler ödeme yapacak? 2025 Nisan ayı temettü takvimi geldi

📅 8 Nisan

  • 🧱 AFYON – %5.75 – 💰 0.8500₺

📅 9 Nisan

  • 🏢 AKMGY – %5.76 – 💰 12.6400₺

📅 10 Nisan

  • 🛞 ALCAR – %4.73 – 💰 53.7349₺

  • 🏛️ KCHOL – %3.58 – 💰 5.8480₺

Bu ay hangi şirketler ödeme yapacak? 2025 Nisan ayı temettü takvimi geldi

📅 11 Nisan

  • 📦 LIDER – %0.06 – 💰 0.1212₺

📅 15 Nisan

  • 🕌 ALBRK – %2.41 – 💰 0.1466₺

  • 👗 VAKKO – %4.90 – 💰 3.4000₺

  • 🏘️ YGGYO – %9.01 – 💰 7.0000₺

📅 16 Nisan

  • 🏗️ ENKAI – %2.67 – 💰 1.7000₺

Bu ay hangi şirketler ödeme yapacak? 2025 Nisan ayı temettü takvimi geldi

📅 17 Nisan

  • ALARK – %2.23 – 💰 2.2507₺

  • 🧪 SELEC – %0.53 – 💰 0.3400₺

📅 21 Nisan

  • 🔋 AYEN – %0.81 – 💰 0.2119₺

  • 🏖️ KSTUR – %0.19 – 💰 11.9000₺

  • 🧼 KTLEV – %1.45 – 💰 0.9350₺

📅 22 Nisan

  • 🚐 ESCAR – %0.20 – 💰 0.1020₺

Bu ay hangi şirketler ödeme yapacak? 2025 Nisan ayı temettü takvimi geldi

📅 24 Nisan

  • ✈️ CLEBI – %4.25 – 💰 125.3750₺

  • 🏭 GLCVY – %4.36 – 💰 2.1296₺

📅 25 Nisan

  • 🏙️ AVPGY – %2.65 – 💰 1.5000₺

  • 🔩 SARKY – %1.67 – 💰 0.3500₺

📅 28 Nisan

  • 🔌 NTGAZ – %6.73 – 💰 0.4928₺

Bu ay hangi şirketler ödeme yapacak? 2025 Nisan ayı temettü takvimi geldi

📅 29 Nisan

  • 🏬 PAGYO – %4.59 – 💰 2.8736₺

📅 30 Nisan

Fotoğraflar: AA

  • 🧾 BRKVY – %0.83 – 💰 0.4573₺