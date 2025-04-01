Ücreti %50 düşürmenin yolu belli oldu: Elektrik faturanız uçtuysa bu 10 hataya dikkat!

Her ay yüksek gelen elektrik faturalarından bıktıysanız, çözüm sandığınızdan daha yakın olabilir. Evde yapacağınız küçük değişikliklerle faturaları yarı yarıya düşürmek mümkün.
🏠 ENERJİ TÜKETİMİNİ AZALTMANIN YOLLARI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın da desteklediği tasarruf önlemleri şu şekilde sıralanıyor:
Binalarda dış cephe yalıtımı yapılmasıyla ısı kaybı engelleniyor, enerji tüketimi %50'ye kadar azalıyor.
LED ampul kullanımı, akkor ampullere kıyasla daha düşük enerji tüketiyor, daha uzun ömürlü oluyor.
Elektronik cihazların prizden çıkarılması, bekleme (stand-by) modunda harcanan gizli elektriği önlüyor.
Buzdolabının doğru sıcaklıkta çalışması (+4°C) ve ısı kaynaklarından uzak konumlandırılması enerji tasarrufu sağlıyor.
🧺 BEYAZ EŞYADA BİLİNÇLİ KULLANIM ŞART
Evde en çok enerji tüketen aletler arasında yer alan çamaşır ve bulaşık makinelerinde de tasarruf mümkün. Uzmanlara göre;
Çamaşır makineleri tam dolu çalıştırılmalı ve 40°C yerine 30°C programı tercih edilmeli.
Bulaşık makineleri düşük sıcaklıkta ve ekonomik programda çalıştırılmalı.
Yemek pişirirken tencereye uygun ocak gözü kullanılmalı.
📉 ENERJİ FATURASINI YARIYA DÜŞÜRMEK MÜMKÜN
Enerji verimliliği üzerine küresel ölçekte çalışmalar yürüten Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) uzmanlarından Dr. Michael Reiter, hane bazında alınacak basit önlemlerle elektrik ve doğal gaz faturalarının toplamda %50'ye varan oranda azaltılabileceğini ifade ediyor. Reiter, "Enerji tasarrufu sadece bireylerin cebine yansımıyor, aynı zamanda enerji ithalatına olan bağımlılığı azaltarak ülkelerin dış ticaret dengesine de olumlu katkı sağlıyor" değerlendirmesinde bulunuyor.
Fotoğraflar: AA