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2-8 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu geldi: O ürünün 8 KG'si 289 TL'ye düştü

ŞOK marketlerinde bu hafta (2-8 Nisan) geçerli olacak ürün fiyatları belli oldu. Ev tipi klimalar, şarjlı elektrikli süpürgeler, yazlık terlik modelleri, temizlik malzemeleri gibi geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Kampanya süresince belirtilen ürünlerde indirimli fiyatlar geçerli olacak.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 08:56 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 08:56
2-8 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu geldi: O ürünün 8 KG’si 289 TL’ye düştü

ŞOK marketler zinciri, Nisan ayının ilk haftasında da tüketicilere cazip kampanyalar sunmaya devam ediyor. 2 Nisan 2025 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğunda temizlikten kişisel bakıma, ev gereçlerinden elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler yer alıyor.

2-8 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu geldi: O ürünün 8 KG’si 289 TL’ye düştü

🧼 Kişisel Bakım & Temizlik Ürünleri

  • 🪥 Colgate Extra Clean Diş Fırçası – 47,50 TL

  • 🪥 Colgate Zigzag Charcoal Diş Fırçası – 36 TL

  • 🦷 Colgate Üçlü Etki Diş Macunu – 45 TL

  • 🦷 Colgate Max White Purple Diş Macunu – 66 TL

2-8 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu geldi: O ürünün 8 KG’si 289 TL’ye düştü

  • 🧴 Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu – 65 TL

  • 🩲 Orkid Günlük Yaprak Ultra İnce – 66 TL

  • 🌙 Orkid Ekstra Hassas Koruma Gece – 119 TL

  • 🧻 Sleepy Extra 2'li Fırsat Paketi – 259 TL

🩴 Ev & Yaşam Ürünleri

  • 🩴 Gezer Terlik Çeşitleri – 109 TL

  • 🧼 Calor Pilli Temizlik Fırçası – 299 TL

  • 🧽 Mikrofiber Toz Alıcı – 59,95 TL

  • 🧺 Carino Terra Ütü Masası – 599 TL

  • 🧼 360 Spin Mop – 249 TL

  • 🧼 Lime Pedallı 360 Spin Mop – 499 TL

  • 🪝 Bornoz Askısı – 89,95 TL

2-8 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu geldi: O ürünün 8 KG’si 289 TL’ye düştü

🧀 Gıda Ürünleri

  • 🫒 Lio Natürel Sızma Zeytinyağı 2 L – 379 TL

  • 🧀 Mis Tam Yağlı Peynir 600 G – 135 TL

  • 🍚 Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 2500 G – 165 TL

2-8 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu geldi: O ürünün 8 KG’si 289 TL’ye düştü

  • 🥛 Mis Pastörize Süt 1 L – 34,50 TL

  • 🥛 Mis Pastörize Süt (Fiyat muhtemelen 3'lü) – 99 TL

  • 🧀 Çim Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 G – 209 TL

  • 🍕 Superfresh Pizza King 4'lü – 165 TL

  • 🍦 Magnum Mini Çeşitleri – 199 TL

  • 🥩 Ahmet İpek Soslu Dana Döner 300 G – 119,90 TL

  • 🔋 Burn Kutu – 30 TL

  • 🥜 Amigo Kabuklu Yer Fıstığı – 62,50 TL

  • ☕ Nescafe Classic Ekonomik Paket – 100 TL

2-8 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu geldi: O ürünün 8 KG’si 289 TL’ye düştü

🧽 Ev Temizliği Ürünleri

  • 🧼 Alo Toz Deterjan 8 kg – 289 TL

  • 🧴 Rinso Sıvı Deterjan Argan Özü Renkliler – 145 TL

  • 🧻 Mintax Yer Temizlik Havlusu (Mop Uyumlu) 50'li – 145 TL

  • 🪟 Mintax Mikrofiber Cam Bezi 2'li – 29,90 TL

  • 🧴 Mintax Yüzey Temizleyici Lavanta/Çiçek – 66,50 TL

  • 🧴 Mintax Sirkeli Genel Temizleyici – 42,50 TL

  • 🧼 Otomatik Mop Set – 799 TL

  • 🧹 Vileda Turbo Temizlik Seti – 1.199 TL

2-8 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu geldi: O ürünün 8 KG’si 289 TL’ye düştü

🧺 Ev Aletleri & Elektronik

  • 🧹 Arzum Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge – 1.399 TL

  • 🧹 Pirantech Es92 Şarjlı Dik Süpürge – 2.999 TL

  • 🧼 YUI Nv602 Buharlı Temizlik Makinesi – 2.899 TL

  • 💨 Regal Luna Inverter 12000 Btu A++ Klima – 21.299 TL

  • 💨 Airfel LTXM50N 18000 BTU Inverter Klima – 38.599 TL

  • 🚰 Awox Flayer SS600 Sıcak-Soğuk Su Sebili – 3.899 TL

  • 🧺 Altus AL 7103 D 1000 Devir 7 Kg Çamaşır Makinesi – 11.299 TL

  • 🍽️ Regal BM 424 4 Program Bulaşık Makinesi – 10.799 TL

  • 💨 Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi – 899 TL

Fotoğraflar: ŞOK