2-8 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu geldi: O ürünün 8 KG’si 289 TL’ye düştü

ŞOK marketler zinciri, Nisan ayının ilk haftasında da tüketicilere cazip kampanyalar sunmaya devam ediyor. 2 Nisan 2025 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğunda temizlikten kişisel bakıma, ev gereçlerinden elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler yer alıyor.
🪥 Colgate Extra Clean Diş Fırçası – 47,50 TL
🪥 Colgate Zigzag Charcoal Diş Fırçası – 36 TL
🦷 Colgate Üçlü Etki Diş Macunu – 45 TL
🦷 Colgate Max White Purple Diş Macunu – 66 TL
🧴 Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu – 65 TL
🩲 Orkid Günlük Yaprak Ultra İnce – 66 TL
🌙 Orkid Ekstra Hassas Koruma Gece – 119 TL
🧻 Sleepy Extra 2'li Fırsat Paketi – 259 TL
🩴 Gezer Terlik Çeşitleri – 109 TL
🧼 Calor Pilli Temizlik Fırçası – 299 TL
🧽 Mikrofiber Toz Alıcı – 59,95 TL
🧺 Carino Terra Ütü Masası – 599 TL
🧼 360 Spin Mop – 249 TL
🧼 Lime Pedallı 360 Spin Mop – 499 TL
🪝 Bornoz Askısı – 89,95 TL
🫒 Lio Natürel Sızma Zeytinyağı 2 L – 379 TL
🧀 Mis Tam Yağlı Peynir 600 G – 135 TL
🍚 Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 2500 G – 165 TL
🥛 Mis Pastörize Süt 1 L – 34,50 TL
🥛 Mis Pastörize Süt (Fiyat muhtemelen 3'lü) – 99 TL
🧀 Çim Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 G – 209 TL
🍕 Superfresh Pizza King 4'lü – 165 TL
🍦 Magnum Mini Çeşitleri – 199 TL
🥩 Ahmet İpek Soslu Dana Döner 300 G – 119,90 TL
🔋 Burn Kutu – 30 TL
🥜 Amigo Kabuklu Yer Fıstığı – 62,50 TL
☕ Nescafe Classic Ekonomik Paket – 100 TL
🧼 Alo Toz Deterjan 8 kg – 289 TL
🧴 Rinso Sıvı Deterjan Argan Özü Renkliler – 145 TL
🧻 Mintax Yer Temizlik Havlusu (Mop Uyumlu) 50'li – 145 TL
🪟 Mintax Mikrofiber Cam Bezi 2'li – 29,90 TL
🧴 Mintax Yüzey Temizleyici Lavanta/Çiçek – 66,50 TL
🧴 Mintax Sirkeli Genel Temizleyici – 42,50 TL
🧼 Otomatik Mop Set – 799 TL
🧹 Vileda Turbo Temizlik Seti – 1.199 TL
🧹 Arzum Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge – 1.399 TL
🧹 Pirantech Es92 Şarjlı Dik Süpürge – 2.999 TL
🧼 YUI Nv602 Buharlı Temizlik Makinesi – 2.899 TL
💨 Regal Luna Inverter 12000 Btu A++ Klima – 21.299 TL
💨 Airfel LTXM50N 18000 BTU Inverter Klima – 38.599 TL
🚰 Awox Flayer SS600 Sıcak-Soğuk Su Sebili – 3.899 TL
🧺 Altus AL 7103 D 1000 Devir 7 Kg Çamaşır Makinesi – 11.299 TL
🍽️ Regal BM 424 4 Program Bulaşık Makinesi – 10.799 TL
💨 Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi – 899 TL
Fotoğraflar: ŞOK