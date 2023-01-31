Brent petrolün varil fiyatı 84,13 dolar! BENZİN, MOTORİN, LPG'ye indirim müjdesi var mı? Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Opet, Bp...
Bir önceki gün 87,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,5 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla ise kapanışa göre yüzde 0,44 azalarak 84,13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,47 dolardan alıcı buldu. Brent petroldeki düşüş sürücüleri heyecanlandırdı. Peki Benzin, motorin, LPG'ye indirim müjdesi var mı? İşte son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir: Shell, Opet, Bp...
Akaryakıt fiyatları gündemde sıcak yerini korumaya devam ediyor. 81 ilde milyonlarca sürücü güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Son olarak 27 Ocak Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına 60'ar kuruş indirim geldi. 31 Ocak 2023 itibariyle de brent petrolün varil fiyatı 84,13 dolardan işlem görüyor. Gözler tekrar indirim haberlerine çevrildi. Peki BENZİN, MOTORİN, LPG'ye indirim müjdesi var mı?
BRENT PETROLDE SON DURUM!
Dün 87,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,5 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 azalarak 84,13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,47 dolardan alıcı buldu.
BRENT PETROL DÜŞTÜ MÜ NEDEN DÜŞTÜ?
Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu toplantısı öncesinde yatırımcıların ihtiyatlı tutumları etkili oldu.
Fed'in 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, piyasalarda daha fazla faiz artışının küresel ekonomiyi yavaşlatacağı ve petrol talebini zayıflatacağı endişeleri artıyor. Bu durum ise petrol fiyatlarında düşüşe neden oluyor.
Öte yandan, OPEC+ grubu 1 Şubat'ta üretim politikasını gözden geçirmek üzere çevrim içi toplanacak.
OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim 2022'deki toplantıda, günlük petrol üretimini Kasım 2022'den itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.
Avrupa Birliği'nin Rus rafineri petrol ürünlerine yönelik ambargosu 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek. Aynı gün, G7 ülkelerinin bu ürünlere yönelik tavan fiyat uygulamasının da devreye girmesi bekleniyor.
Brent petrolde teknik olarak 84,20 ile 84,38 dolar aralığının direnç, 84,02 ile 83,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.