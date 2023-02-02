Yastık altında, bankada 303.755 TL'si olana 90 m2 2+1, 3+1 daire! İstanbul, İzmir, Diyarbakır... TOKİ'den sonra ŞUBAT müjdesi az evvel geldi!
TOKİ'den sonra yeni dev ilanlar yayımlandı. Türkiye'nin neredeyse tüm illerinde düşük fiyata ev satışları yapılıyor. 2023 Şubat ayında başvuruların başlayacağı icradan satılık daireler şimdiden yoğun ilgi görüyor. ''400 TL'den az fiyata daire var mı?'' diye soranlara müjde! 2+1, 3+1 daireler İstanbul, Ankara, İzmir, Hakkari, Çanakkale ve daha bir çok ilde çok düşük fiyata satılacak. Kaçıran başını taşlara vurur! İşte yeni ilanlar hakkında tüm detaylı bilgiler.
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri il il devam ediyor. Bir yandan da TOKİ'ye başvuru yapmamış olan vatandaşlar ve kurada adı çıkmayanlar ev almak için diğer alternatif yolları araştırmaya başladı. Bu noktada icradan satılık daireler dikkat çekti. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere onlarca ilde 2+1, 3+1 daireler uygun fiyata icradan satışa çıkacak. Başvurular her daireye göre farklı zamanlarda başlayacak. Örneğin, yastık altında, bankada 303.755 TL'si olana 90 m2 2+1 daire Çanakkale'de! KDV oranı %1 olan bu daire için başvurular Mart ayının 7'sinde başlayacak. İşte detaylar...
Yapılan açıklamada, ''Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/51 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.'' denildi.
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