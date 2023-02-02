Yastık altında, bankada 303.755 TL'si olana 90 m2 2+1, 3+1 daire! İstanbul, İzmir, Diyarbakır... TOKİ'den sonra ŞUBAT müjdesi az evvel geldi!

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri il il devam ediyor. Bir yandan da TOKİ'ye başvuru yapmamış olan vatandaşlar ve kurada adı çıkmayanlar ev almak için diğer alternatif yolları araştırmaya başladı. Bu noktada icradan satılık daireler dikkat çekti. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere onlarca ilde 2+1, 3+1 daireler uygun fiyata icradan satışa çıkacak. Başvurular her daireye göre farklı zamanlarda başlayacak. Örneğin, yastık altında, bankada 303.755 TL'si olana 90 m2 2+1 daire Çanakkale'de! KDV oranı %1 olan bu daire için başvurular Mart ayının 7'sinde başlayacak. İşte detaylar...