Vav TV İzle
Haberler Ekonomi SSK, Bağkur'lunun aylıklarında 1708 TL ARTIŞ! Emekliye %30+27 EK ZAM + R. Payı+ İntibak! Çıplak maaş 8.035 TL'ye çıkacak! 5.500 TL ve üstü alanlar...

SSK, Bağkur'lunun aylıklarında 1708 TL ARTIŞ! Emekliye %30+27 EK ZAM + R. Payı+ İntibak! Çıplak maaş 8.035 TL'ye çıkacak! 5.500 TL ve üstü alanlar...

Emekli ve memurlara yapılan %30 zam sonrası ek zam iddiaları gündeme geliyor. Bununla beraber %30 zamma ek %27 oranında artış sağlanacağı ileri sürülüyor. Peki, bu iddialar gerçek mi? Emekliye memura ek zam gelecek mi? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
01.02.2023 10:47 - Son Güncelleme: 01.02.2023 10:47
Emekliye %30+27 EK ZAM + R. Payı+ İntibak! SSK, Bağkur’lunun aylıklarında 1708 TL ARTIŞ! Çıplak maaş 8.035 TL’ye çıkacak! 5.500 TL ve üstü alanlar...

Ocak ayında yapılan %30'luk zammın ardından emekli ve memurlar maaşlarını ceplerine koydu. Bu kapsamda taban emekli aylığı 5.500 TL'ye çıkarıldı. Memur emeklilerine %30 zammın yanında ek gösterge kazancı da sağlandı. Yine ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkması, 25 yıl hizmeti olanların emekli aylığına 2 bin 115, 30 yıl hizmeti olanlara ise 2 bin 240 lira seviyesinde artış getirdi. Öte yandan gündemde %57 zam iddiaları konuşulmaya başlandı. Söz konusu talep hayata geçerse en düşük emekli maaşının 8 bin liranın üzerinde olacağı ileri sürülüyor. Peki, emekliye ek zam gelecek mi? Memurlara ek zam var mı? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye %30+27 EK ZAM + R. Payı+ İntibak! SSK, Bağkur’lunun aylıklarında 1708 TL ARTIŞ! Çıplak maaş 8.035 TL’ye çıkacak! 5.500 TL ve üstü alanlar...

İNTİBAK YASASI YOLDA

Uzun süredi talep edilen intibak yasası içinse gözler bir kez daha Ankara'ya çevrildi.

SSK, Bağkur 7970 TL, Memura 13.200 TL maaş! İlave 2.115 TL artış! Memura emekliye %45 EK ZAM+ İntibak!

Emekliye %30+27 EK ZAM + R. Payı+ İntibak! SSK, Bağkur’lunun aylıklarında 1708 TL ARTIŞ! Çıplak maaş 8.035 TL’ye çıkacak! 5.500 TL ve üstü alanlar...

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK (4A) ve BAĞ-KUR'lular (4B), aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını istiyor.

Emekliye %30+27 EK ZAM + R. Payı+ İntibak! SSK, Bağkur’lunun aylıklarında 1708 TL ARTIŞ! Çıplak maaş 8.035 TL’ye çıkacak! 5.500 TL ve üstü alanlar...

Bu konuya ilişkin de SGK ve Bağ-Kur arasında prim eşitlemesini öngören bir çalışma olacağı belirtiliyor.

Emekliye %30+27 EK ZAM + R. Payı+ İntibak! SSK, Bağkur’lunun aylıklarında 1708 TL ARTIŞ! Çıplak maaş 8.035 TL’ye çıkacak! 5.500 TL ve üstü alanlar...

EMEKLİ MAAŞINA 1.300 LİRALIK FARK

Daha önce yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 liraya varan artış görülmüştü.

SON DAKİKA