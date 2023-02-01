SSK, Bağkur'lunun aylıklarında 1708 TL ARTIŞ! Emekliye %30+27 EK ZAM + R. Payı+ İntibak! Çıplak maaş 8.035 TL'ye çıkacak! 5.500 TL ve üstü alanlar...

Ocak ayında yapılan %30'luk zammın ardından emekli ve memurlar maaşlarını ceplerine koydu. Bu kapsamda taban emekli aylığı 5.500 TL'ye çıkarıldı. Memur emeklilerine %30 zammın yanında ek gösterge kazancı da sağlandı. Yine ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkması, 25 yıl hizmeti olanların emekli aylığına 2 bin 115, 30 yıl hizmeti olanlara ise 2 bin 240 lira seviyesinde artış getirdi. Öte yandan gündemde %57 zam iddiaları konuşulmaya başlandı. Söz konusu talep hayata geçerse en düşük emekli maaşının 8 bin liranın üzerinde olacağı ileri sürülüyor. Peki, emekliye ek zam gelecek mi? Memurlara ek zam var mı? İşte tüm detaylar...