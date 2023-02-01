SSK, Bağkur'lunun aylıklarında 1708 TL ARTIŞ! Emekliye %30+27 EK ZAM + R. Payı+ İntibak! Çıplak maaş 8.035 TL'ye çıkacak! 5.500 TL ve üstü alanlar...
Emekli ve memurlara yapılan %30 zam sonrası ek zam iddiaları gündeme geliyor. Bununla beraber %30 zamma ek %27 oranında artış sağlanacağı ileri sürülüyor. Peki, bu iddialar gerçek mi? Emekliye memura ek zam gelecek mi? İşte merak edilenler...
Ocak ayında yapılan %30'luk zammın ardından emekli ve memurlar maaşlarını ceplerine koydu. Bu kapsamda taban emekli aylığı 5.500 TL'ye çıkarıldı. Memur emeklilerine %30 zammın yanında ek gösterge kazancı da sağlandı. Yine ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkması, 25 yıl hizmeti olanların emekli aylığına 2 bin 115, 30 yıl hizmeti olanlara ise 2 bin 240 lira seviyesinde artış getirdi. Öte yandan gündemde %57 zam iddiaları konuşulmaya başlandı. Söz konusu talep hayata geçerse en düşük emekli maaşının 8 bin liranın üzerinde olacağı ileri sürülüyor. Peki, emekliye ek zam gelecek mi? Memurlara ek zam var mı? İşte tüm detaylar...
İNTİBAK YASASI YOLDA
Uzun süredi talep edilen intibak yasası içinse gözler bir kez daha Ankara'ya çevrildi.
SSK, Bağkur 7970 TL, Memura 13.200 TL maaş! İlave 2.115 TL artış! Memura emekliye %45 EK ZAM+ İntibak!