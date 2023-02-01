Akaryakıt fiyatları gündemde sıcak yerini korumaya devam ediyor. 81 ilde milyonlarca sürücü güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Son olarak 27 Ocak Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına 60'ar kuruş indirim geldi. 31 Ocak 2023 itibariyle de brent petrolün varil fiyatı 84,13 dolardan işlem görüyor. Gözler tekrar indirim haberlerine çevrildi. Peki BENZİN, MOTORİN, LPG'ye indirim müjdesi var mı?

BRENT PETROLDE SON DURUM!

Dün 87,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,5 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 azalarak 84,13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,47 dolardan alıcı buldu.

BRENT PETROL DÜŞTÜ MÜ NEDEN DÜŞTÜ?

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu toplantısı öncesinde yatırımcıların ihtiyatlı tutumları etkili oldu.

Fed'in 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, piyasalarda daha fazla faiz artışının küresel ekonomiyi yavaşlatacağı ve petrol talebini zayıflatacağı endişeleri artıyor. Bu durum ise petrol fiyatlarında düşüşe neden oluyor.

Öte yandan, OPEC+ grubu 1 Şubat'ta üretim politikasını gözden geçirmek üzere çevrim içi toplanacak.

OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim 2022'deki toplantıda, günlük petrol üretimini Kasım 2022'den itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Avrupa Birliği'nin Rus rafineri petrol ürünlerine yönelik ambargosu 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek. Aynı gün, G7 ülkelerinin bu ürünlere yönelik tavan fiyat uygulamasının da devreye girmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,20 ile 84,38 dolar aralığının direnç, 84,02 ile 83,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARINA GELEN SON İNDİRİMLER VE ZAMLAR!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 27 Ocak Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına 60'ar kuruş indirim geldi.Motorinin litre fiyatı 26 Ocak Perşembe günü itibarıyla ortalama 87 kuruş zam geldi. Benzine 25 Ocak Çarşamba günü 1 lira 25 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği, gece yarısı itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.

YENİ İNDİRİM VEYA ZAM HABERİ VAR MI?

Motorin fiyatlarına 2 Şubat Perşembe gününden itibaren 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 1 ŞUBAT 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,06 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23,38 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,56 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,08 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,40 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.92 TL



ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,32 TL

Motorin fiyatı: 23,67 TL

LPG fiyatı: 10,88 TL



İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,26 TL

Motorin fiyatı: 23,73 TL

LPG fiyatı: 10,59 TL