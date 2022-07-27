Brent petrol 99,46 dolara düştü BENZİN, MOTORİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM! 27 Temmuz akaryakıt fiyatları: 1 litre benzin, mazot, otogaz ne kadar, kaç TL oldu?

Brent petrol 99,46 dolara düştü BENZİN, MOTORİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM geldi. 27 Temmuz akaryakıt fiyatları güncellendi. Bir önceki gün 102,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 99,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,74 dolardan alıcı buldu. Brent petrol 100 doların altında seyretmeye devam ediyor. Böylelikle akaryakıta indirim gelmeye devam ediyor. Peki 1 litre benzin, mazot, otogaz ne kadar, kaç TL oldu?