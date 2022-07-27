Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Brent petrol 99,46 dolara düştü BENZİN, MOTORİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM! 27 Temmuz akaryakıt fiyatları: 1 litre benzin, mazot, otogaz ne kadar, kaç TL oldu?

Brent petrol 99,46 dolara düştü BENZİN, MOTORİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM! 27 Temmuz akaryakıt fiyatları: 1 litre benzin, mazot, otogaz ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi. 27 Temmuz 2022 itibariyle benzin ve motorin fiyatları düştü. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 99,86 dolar oldu. Peki İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? BENZİN, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM Mİ GELDİ? İşte EPGİS son dakika Shell, Opet, BP akaryakıt fiyatları...

27.07.2022 10:44 - Son Güncelleme: 27.07.2022 10:44
Brent petrol 99,46 dolara düştü BENZİN, MOTORİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM! 27 Temmuz akaryakıt fiyatları: 1 litre benzin, mazot, otogaz ne kadar, kaç TL oldu?

Brent petrol 99,46 dolara düştü BENZİN, MOTORİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM geldi. 27 Temmuz akaryakıt fiyatları güncellendi. Bir önceki gün 102,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 99,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,74 dolardan alıcı buldu. Brent petrol 100 doların altında seyretmeye devam ediyor. Böylelikle akaryakıta indirim gelmeye devam ediyor. Peki 1 litre benzin, mazot, otogaz ne kadar, kaç TL oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Brent petrol 99,46 dolara düştü BENZİN, MOTORİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM! 27 Temmuz akaryakıt fiyatları: 1 litre benzin, mazot, otogaz ne kadar, kaç TL oldu?

MAZOTA İNDİRİM GELDİ Mİ?

Motorin fiyatlarına 92 kuruşluk indirim uygulandı.

Brent petrol 99,46 dolara düştü BENZİN, MOTORİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM! 27 Temmuz akaryakıt fiyatları: 1 litre benzin, mazot, otogaz ne kadar, kaç TL oldu?

Motorine 26 Temmuz 2022 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim geldi. Gece yarısı gelen indirimle beraber İstanbul'da motorin fiyatı 24 lira 51 kuruşa düştü.

Brent petrol 99,46 dolara düştü BENZİN, MOTORİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM! 27 Temmuz akaryakıt fiyatları: 1 litre benzin, mazot, otogaz ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİNE İNDİRİM VAR MI SON DAKİKA?

Bu gece ise benzine 50 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 22,23 TL, Ankara ve İzmir'de ise 22,38 TL'ye geriledi.

Brent petrol 99,46 dolara düştü BENZİN, MOTORİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM! 27 Temmuz akaryakıt fiyatları: 1 litre benzin, mazot, otogaz ne kadar, kaç TL oldu?

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 27 TEMMUZ 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,23 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,48 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL

SON DAKİKA