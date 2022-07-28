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Haberler Ekonomi EYT'den sonra sıra EPT'de! Türkiye'ye özgü model! SGK, Bağ-Kur, 4C EPT'lilere eksik maaş düzenlemesi!

EYT'den sonra sıra EPT'de! Türkiye'ye özgü model! SGK, Bağ-Kur, 4C EPT'lilere eksik maaş düzenlemesi!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için formül arayışını sürdüren hükümet çalışmalarına hız verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde uzmanlardan oluşturulan bir komisyon dünyadaki farklı emeklilik sistemlerini incelemeye başladı. Sosyal güvenlik uzmanları, özellikle Almanya ve Finlandiya'da uygulanan sistemin Türkiye'ye uyarlanabileceğine dikkat çekiyor.

takvim.com.tr
28.07.2022 11:14 - Son Güncelleme: 28.07.2022 11:14
EYT’den sonra sıra EPT’de! Türkiye’ye özgü model! SGK, Bağ-Kur, 4C EPT’lilere eksik maaş düzenlemesi!

Birçok kişi emeklilikte yaşa takılanların durumunu araştırırken EPT de gündeme geldi. Emeklilikte prime takılanlar, yani emeklilik için yaş şartını tamamlamış ancak yeterli prim gününe sahip olmayanların durumu da gündemde.

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EYT’den sonra sıra EPT’de! Türkiye’ye özgü model! SGK, Bağ-Kur, 4C EPT’lilere eksik maaş düzenlemesi!

Her iki ülkede emeklilik yaşı 67. Ancak 67 yaşını beklemek istemeyenler için de 63 ve 40 yıllık süre dikkate alınıyor ve emekli olmak isteyenlere yüzde 12-18 arasında bir kesinti yapılarak maaş bağlanıyor. Diğer ülke örnekleri üzerinde de çalışan komisyon, Türkiye'ye özgü bir modeli ortaya çıkarmayı hedefliyor.

EYT’den sonra sıra EPT’de! Türkiye’ye özgü model! SGK, Bağ-Kur, 4C EPT’lilere eksik maaş düzenlemesi!

Komisyonun yaptığı çalışmada en fazla üzerinde durulan formül, kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin prim gün sayısını dolduranların, yaş şartını yerine getirmemiş olsa bile, hemen emekli edilmesi.

EYT’den sonra sıra EPT’de! Türkiye’ye özgü model! SGK, Bağ-Kur, 4C EPT’lilere eksik maaş düzenlemesi!

EYT'lilerin kademeli olarak emekli edilmesi de tartışılan formüller arasında yer alıyor.

EYT’den sonra sıra EPT’de! Türkiye’ye özgü model! SGK, Bağ-Kur, 4C EPT’lilere eksik maaş düzenlemesi!

PRİME TAKILANLARA ÇÖZÜM

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre hükümet, yaşını tamamlamasına rağmen prim eksiği olduğu için emeklilik hakkını elde edemeyen 'emeklilikte prime takılanlara' (EPT) da çözüm bulunmasını gündemine aldı.

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