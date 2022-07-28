EYT’den sonra sıra EPT’de! Türkiye’ye özgü model! SGK, Bağ-Kur, 4C EPT’lilere eksik maaş düzenlemesi!

Her iki ülkede emeklilik yaşı 67. Ancak 67 yaşını beklemek istemeyenler için de 63 ve 40 yıllık süre dikkate alınıyor ve emekli olmak isteyenlere yüzde 12-18 arasında bir kesinti yapılarak maaş bağlanıyor. Diğer ülke örnekleri üzerinde de çalışan komisyon, Türkiye'ye özgü bir modeli ortaya çıkarmayı hedefliyor.