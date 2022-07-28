PTT’den 1.788 TL yatacak! Maaşını 1,2,3 aylık alan emeklilere fark ödemesi! Bu gece hesaplarınızı kontrol edin!

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları hesaplara geçiyor. Tarih duyuruldu. Zamlı emekli maaşları hesaplara geçiyor. İşte internette çokça araştırılan 4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı? Kim ne kadar fark alacak? sorularının yanıtları ve öğretmen, hemşire, polis meslek meslek zam farkı hesaplı tablo...